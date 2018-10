Draghi: Riziká ohrozujúce eurozónu sú vyvážené

Rada guvernérov na štvrtkovom zasadnutí v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky.

Frankfurt nad Mohanom 25. októbra (TASR) - Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi po štvrtkovom zasadnutí Rady guvernérov povedal, že riziká ohrozujúce eurozónu sú "vyvážené" aj napriek neistote v oblasti obchodu a geopolitickým obavám.



Rada guvernérov na štvrtkovom zasadnutí v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií zostala na 0 %, sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostala na 0,25 % a depozitná sadzba na -0,40 %.



"Na základe našej pravidelnej ekonomickej a monetárnej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB nezmenené. Naďalej očakávame, že zostanú na súčasných úrovniach prinajmenšom do konca leta 2019 a v každom prípade až dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračujúceho trvalého približovania inflácie k úrovniam pod, ale v blízkosti 2,0 % v strednodobom horizonte," uviedol Draghi na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia Rady guvernérov.



Rada tiež potvrdila, že bude do konca decembra 2018 pokračovať v programe nákupu aktív, pričom objem čistých mesačných nákupov sa znížil na 15 miliárd eur z 30 miliárd eur. "Predpokladáme, že ak nové údaje potvrdia náš strednodobý inflačný výhľad, potom ukončíme čisté nákupy."



Riziká ohrozujúce rastové vyhliadky eurozóny sú podľa Draghiho vyvážené. Dodal, že najväčšími rizikami zostáva protekcionizmus, zraniteľnosť rozvíjajúcich sa trhov a volatilita finančných trhov.



Inflácia zostáva podľa Draghiho utlmená, ale na konci tohto roka by sa mala zrýchliť. "Zatiaľ čo miery základnej inflácie zostávajú vo všeobecnosti potlačené, predsa len rastú z predchádzajúcich miním. Pokiaľ ide o budúcnosť, očakávame, že základná inflácia sa ku koncu tohto roka zrýchli a v strednodobom horizonte bude pokračovať v raste," uviedol Draghi.



Inflačné tlaky ani zvyšovanie miezd podľa Draghiho nie sú krátkodobé. "Základná sila ekonomiky naďalej podporuje našu dôveru, že trvalé približovanie inflácie k nášmu cieľu bude napredovať a pokračovať dokonca aj po postupnom ukončení čistých nákupov aktív."



Euro po Draghiho vyhláseniach posilnilo a jeho kurz voči doláru vzrástol na 1,1428 USD/EUR. Voči libre spoločná mena posilnila na 3-týždňové maximum 0,8858 GBP/EUR.



Šéf ECB tiež upozornil, že aby opatrenia banky mali skutočný pozitívny vplyv na reálnu ekonomiku, musia k tomu prispieť aj vlády zvýšením dlhodobých rastových potenciálov vo svojich ekonomikách a znížením ich zraniteľnosti. Preto vyzval na výrazné urýchlenie realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny, ktoré by zvýšili ich odolnosť, znížili štrukturálnu nezamestnanosť, podporili produktivitu a rastový potenciál.



Draghi tiež upozornil, že v čase expanzie je potrebná obnova "fiškálnych vankúšov". "To je dôležité predovšetkým v krajinách s vysokým verejným dlhom, pre ktoré je úplné dodržiavanie Paktu stability a rastu rozhodujúce, aby si zabezpečili zdravú fiškálnu pozíciu."