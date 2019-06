Draghi: Stredoeurópske ekonomiky môžu byť zraniteľnejšie pri sporoch

Vplyv ciel by sa mohol zvýšiť, pretože veľká časť produktov počas výrobného procesu viackrát prekračuje hranice, povedal prezident Európskej centrálnej banky.

Frankfurt nad Mohanom 12. júna (TASR) - Stredoeurópske ekonomiky môžu byť zraniteľnejšie v prípade svetovej obchodnej vojny. Dôvodom je ich vysoká závislosť od zahraničného obchodu a zvlášť zameranie sa na určité priemyselné odvetvia, ako napríklad na automobilovú výrobu. Upozornil na to v stredu prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi.



„Obchodný model strednej a východnej Európy sa stal zraniteľným voči šokom v medzinárodnom obchode a vo finančných podmienkach,“ povedal Draghi na konferencii ECB. „Vplyv ciel by sa mohol zvýšiť, pretože veľká časť produktov počas výrobného procesu viackrát prekračuje hranice.“



„Hlavnou dlhodobou výzvou je posun smerom k vyrovnanejšiemu modelu hospodárskeho rastu a financovania, ktorý je viac závislý od domácich inovácií a vyšších investičných výdavkov, ako to bolo doteraz,“ dodal Draghi.