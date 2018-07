Draghi znova vyzval na vytvorenie spoločného systému poistenia vkladov

ECB považuje európsky systém poistenia vkladov (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) za kľúčový na podporu dôvery vkladateľov v banky naprieč menovým blokom, vyhlásil Draghi.

Frankfurt nad Mohanom 9. júla (TASR) - Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi v pondelok znova vyzval na vytvorenie spoločného systému poistenia bankových vkladov v eurozóne po tom, ako lídri Európskej únie (EÚ) na júnovom summite debatu o ňom odložili. ECB považuje európsky systém poistenia vkladov (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) za kľúčový na podporu dôvery vkladateľov v banky naprieč menovým blokom, vyhlásil Draghi.



Lídri EÚ však nedosiahli dohodu o tejto záležitosti na júnovom summite, čiastočne pre odmietavý postoj Nemecka, a nechali riešenie tejto a ďalších problematických otázok, ako je napríklad spoločný rozpočet eurozóny, na bližšie nedefinovanú budúcnosť.



Draghi však výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske záležitosti povedal, že eurozóna by nemala túto tému odkladať.



Nemecko dlhodobo nesúhlasí s EDIS. Argumentuje, že Berlín by tak mohol dostať účet za zlyhanie bánk vo finančne nezodpovedných členských štátoch eurozóny.



Nemecká centrálna banka podmienila poskytovanie záruk za vklady bánk v iných krajinách euroregiónu znižovaním rizík týchto finančných ústavov. Ide najmä o nesplácané úvery a veľké objemy štátnych dlhopisov jednotlivých krajín v portfóliu ich komerčných bánk.



Draghi namietol, že banky v euroregióne už podstatne znížili počet zlých úverov a iných toxických aktív a zvýšili svoje kapitálové rezervy o 67 % v porovnaní so situáciou pred 10 rokmi.



Prezident ECB zároveň zopakoval svoju výzvu na posilnenie záchranného fondu eurozóny a na jeho "spoločnú stabilizačnú funkciu", teda podporu hospodárstva počas recesií v širšom euroregióne.