Dropbox úspešne vstúpil na newyorskú burzu Nasdaq

New York 23. marca (TASR) - Prevádzkovateľ internetových úložísk Dropbox v piatok úspešne vstúpil na newyorskú technologickú burzu Nasdaq. Úvodný kurz akcií dosiahol 29 USD (23,49 eura) a zhruba o 38 % prevýšil emisnú cenu 21 USD. V priebehu dňa akcie označené skratkou DBX dokonca stúpli na viac než 31 USD. Dropbox dosiahol trhovú hodnotu vyše 12 miliárd USD.



Spoločnosť spočiatku ponúkala akcie najviac za 18 USD, pre vysoký dopyt však rozšírila cenové rozpätie. Investori mali o cenné papiere obrovský záujem, ktorý 25-násobne prevýšil úvodnú ponuku. Dropbox sa tak môže stať najväčšou emisiou od marca 2017, keď na burzu vstúpila spoločnosť Snap, prevádzkovateľ populárnej fotografickej platformy Snapchat. Dropbox by mohol z predaja 36 miliónov akcií zarobiť 756 miliónov USD.



Dropbox, ktorý vznikol v roku 2007 v San Franciscu, má podľa svojho burzového prospektu po celom svete viac než 500 miliónov registrovaných používateľov, z čoho je len 11 miliónov platiacich zákazníkov. Tržby vlani medziročne vzrástli o 31 % na 1,1 miliardy USD, no firma skončila v strate 111,7 milióna USD.



(1 EUR = 1,2346 USD)