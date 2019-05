Dubnický ZTS Metalurg končí, o prácu príde 117 kmeňových zamestnancov

Dôvodom ukončenia výroby v ZTS Metalurg sú neuspokojivé hospodárske výsledky a tiež skutočnosť, že momentálne v skupine Czechoslovak Group existujú duplicitné kapacity v metalurgii.

Dubnica nad Váhom 6. mája (TASR) – Skupina Czechoslovak Group sa rozhodla ukončiť výrobu v spoločnosti ZTS Metalurg v Dubnici nad Váhom. Zánikom spoločnosti sa končí k 30. júnu pracovný pomer aj viac ako stovke kmeňových zamestnancom. Informoval o tom tlačový hovorca skupiny Czechoslovak Group Andrej Čírtek.



„Niekoľko desiatok zo zamestnancov má možnosť prejsť do firiem slovenského holdingu MSM, ktorý je rovnako súčasťou Czechoslovak Group, alebo do ostravského podniku Vítkovice Heavy Machinery. Preto sa nedá presne povedať, koľko ľudí po ukončení výroby v ZTS Metalurg odíde z našej skupiny, pretože naše podniky v Česku a na Slovensku majú záujem o niekoľko desiatok z nich,“ priblížil Čírtek s tým, že odchádzajúcim zamestnancom bude vyplatené odstupné v súlade so Zákonníkom práce.



Dôvodom ukončenia výroby v ZTS Metalurg sú podľa neho neuspokojivé hospodárske výsledky a tiež skutočnosť, že momentálne v skupine Czechoslovak Group existujú duplicitné kapacity v metalurgii.



„Areál ZTS Metalurg v Dubnici nad Váhom zostáva v majetku skupiny a rokujeme o jeho ďalšom využití. Zvažujeme rôzne možnosti – od prenájmu až po zachovanie časti špeciálnej výroby,“ doplnil hovorca.



Podľa predsedníčky odborovej organizácie spoločnosti ZTS Metalurg Ľuby Backovej v trvalom pracovnom pomere je v spoločnosti 117 ľudí, prepúšťanie sa týka všetkých, pretože ZTS Metalurg končí svoje pôsobenie k 30. 6. V spoločnosti pracovali aj agentúrni zamestnanci a pracovníci na dohodu.



„V minulosti zamestnanci prechádzali z firmy do firmy, prešli dvomi konkurzmi a nemali vyplatené svoje nároky. Teraz budú mať vyplatené všetky svoje nároky – odstupné, odchodné, dokonca jeden plat navyše v rámci kolektívnej zmluvy. Preplatená im bude dovolenka a všetky príspevky, ktoré sú nárokovateľné,“ skonštatovala Backová s tým, že zamestnancov informovalo vedenie spoločnosti 29. apríla a dnes už majú všetci podpísané dohody o ukončení pracovného pomeru.



Czechoslovak Group je holding, ktorý sa venuje obrannej i civilnej priemyselnej výrobe a obchodu. Hlavnými odbormi sú strojárstvo, automobilový, železničný, letecký a obranný priemysel. V roku 2017 vygenerovali podniky začlenené do holdingu celkové tržby 25 miliárd českých korún a pracovalo v nich viac ako 8000 zamestnancov.



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne nemá podľa jeho riaditeľa Jána Gramatu nahlásené hromadné prepúšťanie zo spoločnosti ZTS Metalurg. Hromadné prepúšťanie riešili v minulom roku, keď spoločnosť nahlásila prepustenie 34 zamestnancov, celkovo ich do konca minulého roku prepustila 22.



„Firma s nami nekomunikovala o tom, že pripravuje hromadné prepúšťanie. V prípade, ak pripravuje zrušenie prevádzky, zo zákona by nám mala nahlásiť hromadné prepúšťanie. Budeme s ňou komunikovať a hľadať umiestnenie pre ľudí,“ doplnil Gramata.