Dúha: Za ukončením zmluvy na tunel Višňové sú spory o zvýšenie platieb

Bratislava 6. marca (TASR) - Za ukončením zmluvy na výstavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala je rozdielny výklad zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a konzorciom Salini Impregilo - Dúha. Sporné boli najmä nároky na dodatočnú platbu za rozdiely, ktoré vznikli medzi projektom predloženým v súťaži a projektom, ktorý je nutné zrealizovať podľa aktuálnych noriem a požiadaviek NDS. Informoval o tom v stredu člen konzorcia, spoločnosť Dúha.



Zmluvu o ukončení výstavby diaľničného úseku konzorciom z dielne Ministerstva dopravy SR v stredu odobrila vláda. Národná diaľničná spoločnosť sa podľa schváleného materiálu nevzdáva zmluvných nárokov voči zhotoviteľovi. Ide najmä o zmluvné pokuty. V prípade ich potvrdenia zo strany medzinárodnej komisie na riešenie sporov ich bude môcť od zhotoviteľa vymáhať.



Podľa názoru združenia sa podmienky a podklady určené v súťaži líšili od reálneho stavu. Vplyv na to mali aj legislatívne zmeny, pričom dodávateľ stavby nemal záujem preprojektovať pôvodný projekt a vybavovať dodatočné stavebné povolenia v takom rozsahu, ako si to vyžadovali nové okolnosti. "Okrem legislatívnych zmien išlo aj o technickú úroveň podkladov, ktorá bola vzhľadom na viac ako desaťročný odstup, odkedy boli pripravované, nedostatočná," uviedla spoločnosť v tlačovom vyhlásení.



Suma, o ktorú sa NDS s konzorciom sporila, dosiahla podľa spoločnosti Dúha viac ako 100 miliónov eur. "Tieto návrhy však neboli akceptované zo strany NDS a stavebného dozoru, a to pre nenájdenie konsenzu, či ide o súčasť pôvodnej ponuky alebo ide o práce navyše," dodala spoločnosť.



Za zastavením prác a ukončením zmluvy tak podľa Dúhy nie sú žiadne technické, odborné ani kapacitné dôvody, ktoré by konzorciu zabraňovali dokončiť dielo podľa zmluvy. Jediným dôvodom ukončenia zmluvy je tak rozdielny názor na predložené nároky, konkrétne uznanie preplatenia nákladov a rozhodnutie, či patria alebo nepatria do pôvodnej zmluvnej ceny.