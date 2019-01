Ďurík: Rok 2019 prináša investičné možnosti aj riziká

Rok 2018 priniesol aj zásadný pokles hodnoty kryptomien a vytriezvenie investorov.

Bratislava 15. januára (TASR) - Po poklese finančných trhov v závere minulého roka prináša rok 2019 priestor na rast, a tým aj investičné možnosti. Slováci by preto mali prehodnotiť svoje investičné správanie a úspory vložiť do produktov, ktoré v dlhšom časovom horizonte prinášajú vyššie výnosy ako vklad v bankách. Upozornil na to v utorok na tlačovej konferencii riaditeľ investičnej spoločnosti Across Private Investments Maroš Ďurík.



"Mali by pouvažovať o tom, ako investovať do dlhopisov, akcií alebo do realitných fondov," priblížil. Hoci všetky typy investícií v minulom roku skončili v záporných číslach, nedá sa podľa Ďuríka investovať na základe minulosti. Investície tohto charakteru sú z dlhodobého hľadiska oveľa výnosnejšie ako vklady v bankách.



Tie pritom vlani vzrástli o 1,6 miliardy eur na 35,5 miliardy eur. Najviac peňazí pribudlo Slovákom na bežných účtoch, a to 1,8 miliardy eur. Zároveň však pokračuje výrazné zadlžovanie obyvateľov Slovenska. V roku 2018 vzrástli dlhy Slovákov o 3,8 miliardy eur. "Reálne zhodnotenie vkladov po zohľadnení inflácie dosiahlo -1,8 %," vyčíslil Ďurík.



Rok 2018 priniesol aj zásadný pokles hodnoty kryptomien a vytriezvenie investorov. "Je to špekulatívna investícia a tí, ktorí chcú investovať do kryptomien, by mali vložiť iba toľko peňazí, o ktoré si môžu dovoliť prísť," upozornil.



Vedúci portfólia spoločnosti Andrej Rajčány je presvedčený, že svetová ekonomika sa nedostáva do recesie. "Očakávame skôr spomalenie globálneho rastu na úrovni približne 3 %," avizoval, pričom USA a Čína podľa neho porastú výraznejšie. Perspektívne na investovanie sú najmä oblasti energetiky, infraštruktúry a IT sektora.



"Súvisí to s výraznou podporou štátov do robotiky a umelej inteligencie," dodal Rajčány. Porovnanie vývoja finančných trhov v minulosti podľa neho ukazuje, že po rokoch 2008, 2011 a 2015, ktoré priniesli horšie výsledky, vždy nasledovalo dvoj- až trojročné obdobie rastu.