Dvaja z piatich vývozcov v Írsku pocítili negatívny vplyv brexitu

Zdá sa, že patová situácia okolo brexitu najtvrdšie zasiahla írskych vývozcov potravín. Až 60 % z nich potvrdilo jeho negatívny vplyv.

Dublin 3. júna (TASR) - Dvaja z piatich vývozcov v Írsku (40 %) tvrdia, že ich už negatívne ovplyvnil brexit, aj keď Spojené kráľovstvo stále neopustilo Európsku úniu (EÚ). Ukázal to prieskum spoločnosti Enterprise Ireland (EI), na ktorom sa zúčastnilo viac ako 2000 jej klientov.



Prieskum odhalil, že 38 % spoločností očakáva v budúcom roku nepriaznivý vplyv brexitu na tržby. Dve pätiny, teda 20 % firiem zároveň očakávajú, že pretrvávajúca neistota spojená s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ zasiahne ich zisky v roku 2019. Ďalších 29 % opýtaných firiem predpovedá, že brexit bude mať negatívny vplyv na ich schopnosť investovať.



Zdá sa, že patová situácia okolo brexitu najtvrdšie zasiahla írskych vývozcov potravín. Až 60 % z nich potvrdilo jeho negatívny vplyv. EI zverejnila výsledky prieskumu spolu s údajmi o exporte jej klientov v minulom roku.



Celkovo firmy, ktorým EI pomáha, vyviezli v roku 2018 tovary a služby v hodnote 23,8 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6 %. Vývoz do eurozóny pritom stúpol o 7,6 % na 4,8 miliardy eur, čo je v súlade s politikou agentúry zameranou na diverzifikáciu trhu pred brexitom. Hodnota exportu do Nemecka, Francúzska a Holandska vo všetkých troch prípadoch presiahla 1 miliardu eur.



Aj vývoz z Írska do Severnej Ameriky sa vlani zvýšil o 5,5 %, na 4,08 miliardy eur.



Napriek tomu, že už v minulom roku panovala značná neistota okolo brexitu, export z Írska do Spojeného kráľovstva stúpol o 4 %, na 7,9 miliardy eur.



Podľa generálnej riaditeľky EI Julie Sinnamonovej tieto výsledky ukazujú "odolnosť írskych exportérov v neistých časoch".



„Naším cieľom je do roku 2020 zvýšiť vývoz na 26 miliárd eur ročne, čo je na dobrej ceste. Ale tzv. tvrdý brexit (bez dohody) a náročné globálne obchodné podmienky budú mať negatívny vplyv na rast vývozu v budúcom roku," varovala.