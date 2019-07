Dve tretiny Slovákov sú na sociálnych sieťach

Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat v rámci 28 krajín Európskej únie využívalo za rok 2018 sociálne siete až 56 % ľudí vo veku 16 až 74 rokov.

Bratislava 1. júla (TASR) - Záujem o sociálne siete na Slovensku, ako aj v ostatných krajinách Európskej únie z roka na rok rastie. Kým pred ôsmimi rokmi ich nebola ani polovica, v roku 2018 využívalo sociálne siete až 60 % Slovákov. Vo vekovej kategórii 16 až 24 rokov je to až 93 %.



"Na Slovensku má pripojenie na internet 80 % domácností. Najviac internetových pripojení majú na západnom Slovensku, najmenej na strednom. Ešte pred desiatimi rokmi malo internet doma 58 % domácností. Ruka v ruke s tým u nás postupne narastá aj digitálna gramotnosť," povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.



Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat v rámci 28 krajín Európskej únie využívalo za rok 2018 sociálne siete až 56 % ľudí vo veku 16 až 74 rokov. Aj v tomto prípade ide o nárast, nakoľko ešte v roku 2011 bolo pripojených na sociálnych sieťach len 38 % Európanov.



Podľa analytičky využívanie sociálnych sietí v tomto prípade zahŕňa vytvorenie si profilu na Facebooku či Whatsappe, posielanie si správ či zdieľanie príspevkov. Najväčšiu aktivitu na sociálnych sieťach majú Dáni (79 %), Belgičania (73 %), Švédi a Veľká Británia (obe 70 %). Na opačnom konci rebríčka s využitím sociálnych sietí pod 50 % je Francúzsko (42 %), Taliansko (46 %) a Slovinsko (49 %).



Sociálne siete najviac využívajú mladí ľudia vo veku 16 až 24 rokov, a to až každý deviaty z 10 mladých má účet na nejakej sociálnej sieti. Čo sa týka staršej generácie vo veku 65 až 74 rokov, aj tam je viditeľný nárast používateľov za posledných osem rokov. Aktuálne sa takýmto spôsobom socializuje v Únii v priemere 19 % dôchodcov. Na Slovensku to bolo za rok 2018 približne 12 % seniorov.