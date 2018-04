Heger: Podnikatelia na trhu s pohonnými hmotami môžu byť šikanovaní

Každý podnikateľ, ktorý pôsobí na trhu s pohonnými látkami, musí podľa Hegera mať na takúto podnikateľskú činnosť osobitné povolenie.

Bratislava 4. apríla (TASR) - Podnikatelia na trhu s pohonnými látkami môžu byť štátom šikanovaní. Umožniť to má novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja účinná od 1. apríla 2018. Uviedli to v stredu ma spoločnom brífingu opoziční poslanci Národnej rady SR Eduard Heger (OĽaNO) a Eugen Jurzyca (SaS).



Každý podnikateľ, ktorý pôsobí na trhu s pohonnými látkami, musí podľa Hegera mať na takúto podnikateľskú činnosť osobitné povolenie. "Problém, na ktorý upozorňujeme, spočíva v tom, že od víkendu (1.4.) môže byť spomínané povolenie podnikateľom ľahko pozastavené. Podľa nášho názoru môže prísť k prípadom, že povolenie bude pozastavené aj nespravodlivo, čo je pre budovanie zdravého podnikateľského prostredia neprijateľné," zdôraznil Heger.



Spresnil, že v zmysle nového ustanovenia novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja začalo platiť nové pravidlo, že kriminálny úrad finančnej správy pozastaví povolenie každému subjektu, voči ktorému sa začalo trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu, v krajnom prípade až na 120 dní. "Chcem zdôrazniť dve slová, 'pozastaví povolenie'," priblížil Heger.



Pozastavenie podľa neho môžu spôsobiť vykonštruované trestné oznámenia, ktorých cieľom je eliminovať konkurenciu, na čo môžu doplatiť najmä malí podnikatelia. Zákon podľa neho však nerieši, ako postupovať u tých podnikateľov, u ktorých sa preukáže nevina. "Z pozastaveného povolenia im však vznikne nenapraviteľná škoda," upozornil.



"Domnievame sa, že v demokratických krajinách je takýto mechanizmus nelegitímny a v rozpore so základnými hodnotami právneho štátu, ako aj v rozpore s ekonomickou logikou fungovania trhových mechanizmov. Práve preto sme iniciovali súdny prieskum vo veci súladu nového mechanizmu pozastavenia povolenia. Požiadali sme náš ústavný súd, aby preskúmal tieto napadnuté ustanovenia," dodal Heger. Nový mechanizmus podľa neho nabúrava princíp prezumpcie neviny a výrazne obmedzí ako podnikanie v predmetnej oblasti, tak aj zákazníkov spomínaných služieb.