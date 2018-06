Kohútiková: Zavedenie eura bolo zavŕšením integračných procesov do EÚ

Bývalá viceguvernérka NBS stála pri zrode myšlienky zaviesť na Slovensku ako v prvej z krajín Vyšehradskej štvorky euro. Aktívne sa podieľala na vstupe Slovenska do takzvanej predsiene eurozóny.

Bratislava 17. júna (TASR) - Jednou z kľúčových postáv pri príprave plnenia podmienok a neskôr aj pri zavedení spoločnej európskej meny bola Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS, neskôr zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB Banky. Stála pri zrode myšlienky zaviesť na Slovensku ako v prvej z krajín Vyšehradskej štvorky euro. Aktívne sa podieľala na vstupe Slovenska do takzvanej predsiene eurozóny.



"Zavedenie eura bolo podľa môjho názoru zavŕšením integračných procesov do Európskej únie z pohľadu ekonomickej integrácie. Celý proces bol na Slovensku veľmi dobre pripravený a odkomunikovaný, a preto i dnes, po 10 rokoch od schválenia nášho vstupu do eurozóny, sa euro teší veľkej podpore obyvateľstva," povedala Kohútiková pre TASR pri hodnotení uplynulého desaťročného obdobia.



Podľa nej euro bolo dodatočným impulzom po vstupe do EÚ aj pre zahraničných investorov, ktorí prichádzali na Slovensko, aj preto, že tu bola spoločná mena a nemuseli riešiť kurzové riziká. "Spätne hodnotím rozhodnutie prijať euro ako rozhodnutie historického významu a veľmi dobré rozhodnutie. Ekonomike Slovenska euro prinieslo stupeň 'vyššej kvality' a obyvateľom väčšiu spätosť s Európou. Som šťastná, že som mohla byť pri tom a zažiť celý proces prijímania eura na vlastnej koži," zdôraznila Kohútiková.