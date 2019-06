E. Nowotny je za širší inflačný cieľ centrálnej banky eurozóny

Americká centrálna banka teraz prehodnocuje svoju geopolitickú stratégiu. Podľa Nowotneho toto čaká aj ECB.

Viedeň/Frankfurt 16. júna (TASR) – Guvernér rakúskej centrálnej banky Ewald Nowotny sa pre nemecký denník Handelsblatt vyslovil za širší inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB). „Osobne verím, že by bolo rozumné, keby sme mali trochu väčšiu flexibilitu tak, ako to urobila izraelská alebo česká národná banka," povedal Nowotny, ktorý za Rakúsko sedí v Rade ECB.



Nowotny je za zachovanie inflačného cieľa 2 %, „ale s tým, že ten by sa mohol pohybovať o 0,5 alebo 1 % nad uvedenú hranicu“, dodal rakúsky guvernér.



Americká centrálna banka teraz prehodnocuje svoju geopolitickú stratégiu. Podľa Nowotneho toto čaká aj ECB. „Fed sa do toho pustil a ECB sa na to istým spôsobom pripravuje." Vzhľadom na tohtoročnú zmenu vo vedení ECB bola by to celkom prirodzená záležitosť, lebo to musí patriť k strategickým úvahám.