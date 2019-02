E. Nowotny z ECB sa recesie v eurozóne neobáva

Nowotny, ktorý je guvernérom rakúskej centrálnej banky, sa tak pridal k holandskému členovi Rady guvernérov ECB Klaasovi Knotovi, ako aj k prezidentovi ECB Mariovi Draghimu.

Budapešť 4. februára (TASR) - Neistota, čo sa týka ekonomického rastu eurozóny, sa v poslednom období zvýšila, najmä v dôsledku horších údajov z Nemecka. Ekonomika eurozóny však zaznamenáva len spomaľovanie rastu, recesia jej nehrozí. Povedal to v pondelok na konferencii v Budapešti člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Ewald Nowotny.



"Očakávam, že tieto negatívne vplyvy dokážeme prekonať," povedal Nowotny novinárom na okraj konferencie. "Recesia by hroziť nemala," dodal.



Nowotny, ktorý je guvernérom rakúskej centrálnej banky, sa tak pridal k holandskému členovi Rady guvernérov ECB Klaasovi Knotovi, ako aj k prezidentovi ECB Mariovi Draghimu. Šéf ECB koncom januára uviedol, že napriek tomu, že nové ekonomické dáta sú horšie, než sa očakávalo, pravdepodobnosť recesie je veľmi nízka. Zároveň dodal, že banka má v prípade potreby stále dostatok nástrojov na to, aby ekonomiku eurozóny podporila.