E. Tomáš: Obedy zadarmo by mali zlepšiť stravovacie návyky detí

Bratislava 17. októbra (TASR) - Zavedenie obedov zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre žiakov základných škôl by malo zlepšiť stravovacie návyky detí. Zároveň by malo odstrániť sociálne bariéry medzi deťmi a ekonomicky odľahčiť rodičov. Priblížil to poslanec Smeru-SD a jeden z predkladateľov tohto návrhu Erik Tomáš.



Novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá má túto novinku priniesť do praxe, predstavil Tomáš v závere druhého rokovacieho dňa 35. schôdze Národnej rady (NR) SR.



Podľa Tomáša prinieslo takéto opatrenie v krajinách, kde sa zaviedlo, pozitívne výsledky. Napríklad v škandinávskych krajinách. "Nielenže sa zlepšili stravovacie návyky detí, ale výrazne sa zlepšili dochádzka detí či školské výsledky," opísal Tomáš.



Opatrenie by sa malo dotknúť približne 517.000 detí. Štátny príspevok by mal byť vo výške 1,20 eura na obed a deň. Novela má navrhnutú účinnosť od 1. januára 2019.



Plénum parlamentu bude v rokovaní pokračovať vo štvrtok 18. októbra. Na zákonodarcov čakajú doteraz neprerokované body. Na rad by mali prísť napríklad balíček zákonov z dielne ministerstva financií či návrhy rezortu spravodlivosti. Už tradične je naplánovaná aj štvrtková Hodina otázok, v rámci ktorej budú členovia vlády odpovedať na položené otázky poslancov.