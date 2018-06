ECB čoskoro rozhodne o budúcnosti programu nákupu dlhopisov

Spotrebiteľské ceny v eurozóne sa v máji medziročne zvýšili o 1,9 % po 1,2-% zvýšení v apríli. ECB zaručuje cenovú stabilitu pri medziročnej miere inflácie tesne pod dvomi percentami.

Berlín/Frankfurt nad Mohanom 6. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) signalizovala, že čoskoro rozhodne o budúcnosti programu nákupu dlhopisov.



"Budúci týždeň bude musieť Rada guvernérov zhodnotiť, či doterajšie pokroky stačia na to, aby sme postupne zmenšovali naše nákupy dlhopisov," uviedol hlavný ekonóm ECB Peter Praet na konferencii v Berlíne. Euro po Praetových vyjadreniach výrazne posilnilo.



Rada guvernérov sa budúci štvrtok (14. 6.) výnimočne stretne v Rige, nie vo Frankfurte nad Mohanom.



Podľa aktuálneho plánu bude ECB pokračovať v nákupe dlhopisov v objeme 30 miliárd eur mesačne prinajmenšom do konca septembra. Analytici predpokladajú, že banky by mohli program úplne ukončiť niekedy na konci roka.



Diskusia o konci programu naznačuje, ECB nie je príliš znepokojená aktuálnym politickým vývojom v Taliansku, kde novú vládu vytvorili euroskeptické strany. Populistický kabinet navrhuje zvýšenie výdavkov, čo na krátko spôsobilo nárast obáv z novej dlhovej krízy v eurozóne.



Podľa Praeta sa tempo rastu spotrebiteľských cien pomaly zrýchľuje smerom k inflačnému cieľu ECB. Navyše ekonomika eurozóny je v dobrej kondícii.



Spotrebiteľské ceny v eurozóne sa v máji medziročne zvýšili o 1,9 % po 1,2-% zvýšení v apríli. ECB zaručuje cenovú stabilitu pri medziročnej miere inflácie tesne pod dvomi percentami.



Názor, že ECB by mala ukončiť takzvané kvantitatívne uvoľňovanie ešte tento rok, potvrdil aj šéf nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann. "Nie je prekvapivé, že účastníci na finančných trhoch už dlhší čas očakávajú, že čisté nákupy budú ukončené pred koncom roka," uviedol v stredu Weidmann. "Tieto očakávania sú z dnešného pohľadu pochopiteľné."