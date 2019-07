ECB je pripravená konať, aby pomohla dostať infláciu na cieľovú úroveň

Rada guvernérov banky na svojom zasadnutí v dňoch 5. - 6. júna odložila zvýšenie sadzieb minimálne o jeden rok a prezident ECB Mario Draghi otvoril dvere k ďalším stimulom v nasledujúcich týždňoch.

Paríž/Frankfurt nad Mohanom 17. júla (TASR) - Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) je pripravená konať, ak to bude potrebné, aby pomohla inflácii v eurozóne priblížiť sa k cieľovej úrovni tesne pod hranicou 2 %. Povedal to v stredu člen predstavenstva ECB Benoit Coeure pred stretnutím zo zástupcami francúzskeho úradu pre verejný audit.



Podľa jeho slov je Rada guvernérov odhodlaná konať v prípade nepriaznivých nepredvídaných udalostí. A je tiež pripravená prispôsobiť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila, že inflácia bude smerovať k cieľovej úrovni.



Rada guvernérov banky na svojom zasadnutí v dňoch 5. - 6. júna odložila zvýšenie sadzieb minimálne o jeden rok a prezident ECB Mario Draghi otvoril dvere k ďalším stimulom v nasledujúcich týždňoch.



Rada guvernérov ECB by sa mala opäť stretnúť v dňoch 24. - 25. júla, aby diskutovala o menovej politike.