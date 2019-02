ECB má nástroje na pomoc ekonomike eurozóny aj v slabšej fáze

V dôsledku slabšej konjunktúry vo svete a tiež v eurozóne odborníci predpokladajú, že ECB bude pokračovať vo svojej uvoľnenej peňažnej politike dlhšie, než doteraz predpokladala.

Frankfurt nad Mohanom 19. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) môže podľa jej hlavného ekonóma napriek svojej voľnej peňažnej politike aj v slabej fáze ekonomiky zareagovať. „Rada ECB, keď to bude treba, nájde vždy cestu a prostriedky, aby konala,“ uviedol pre utorkové vydanie Börsen Zeitung hlavný ekonóm banky Peter Praet.



ECB môže prispôsobiť svoj úrokový výhľad a ten regulovať inými prostriedkami v prípade, ak by hrozilo, že by hospodárstvu eurozóny hrozilo silnejšie oslabenie.



Medzi prípadné nástroje ECB patrí aj nákup cenných papierov. „To ale neznamená, že tieto možnosti patria za opcie, ktoré by sa mali použiť za súčasnej situácie,“ dodal Praet. Ochladenie konjunktúry v eurozóne označil za širšie a citlivejšie, než sa pôvodne myslelo. „Riziká sa v poslednom období výrazne zvýšili,“ dodal. Na svojom nasledujúcom zasadnutí začiatkom marca bude Rada ECB situáciu pozorne skúmať a hodnotiť.



V dôsledku slabšej konjunktúry vo svete a tiež v eurozóne odborníci predpokladajú, že ECB bude pokračovať vo svojej uvoľnenej peňažnej politike dlhšie, než doteraz predpokladala. Prvé zvýšenie svojej úrokovej sadzby v tomto roku pokladajú experti za čoraz menej pravdepodobné.