ECB prijala nové opatrenia na podporu konjunktúry v eurozóne

Frankfurt nad Mohanom 8. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) prijala nové opatrenia, ktorými bude čeliť oslabeniu konjunktúry v europriestore. Strážcovia euromeny budú poskytovať úvery s dvojročnou lehotou splatnosti.



Program sa nazýva TLTRO-III a začne sa realizovať v septembri tohto roku. Prostriedky sa budú poskytovať bankám raz za štvrťrok až do roku 2021. Vo štvrtok (7.3.) o tom informovala ECB po zasadnutí rady.



Rada tiež informovala, že ECB svoju základnú úrokovú sadzbu minimálne do konca roka nezmení. Doteraz mala v úmysle nehýbať s ňou do konca leta. Sadzba sa nezmenila od marca 2016. Zostáva na rekordne nízkej, nulovej úrovni.



Akcie na burze po zverejnení správy vzrástli. V priebehu tlačovej konferencie šéfa ECB Maria Draghiho však znovu klesli. Euro oslabilo voči doláru na 1,12 USD.



Martin Wansleben, konateľ Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory kritizoval ECB. Povedal, že banka v rokoch dobrej konjunktúry nevyužila príležitosť na sprísnenie menovej politiky. Teraz v podmienkach začínajúceho sa poklesu konjunktúry je prinútená pristúpiť na dlhodobé financovanie (TLTRO) bánk. Pripomienky prišli aj od politikov.



„Desať rokov od začiatku svetovej finančnej a hospodárskej krízy sa ukazuje, že sa ECB pod vedením Draghiho viac alebo menej dostala do slepej uličky, z ktorej zrejme nenachádza nijaké východisko, alebo ho nechce nájsť,“ uviedol ekonóm Marcel Fratzscher z berlínskeho ekonomického ústavu DIW.



Hlavný ekonóm ECB Peter Praet vyslovil obavy, že banky v dôsledku slabého rastu ekonomiky môžu úvery znížiť.



Portál FAZ.net uviedol, že ECB poskytla prvú sériu dlhodobých úverov bankám v júni 2014, druhú v marci 2016 a teraz prichádza ich tretia séria.