Európska centrálna banka zhoršila prognózu vývoja ekonomiky eurozóny

Riga 14. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zvýšila inflačnú prognózu na tento aj budúci rok, na druhej strane, odhad vývoja ekonomiky na tento rok zhoršila. Urobila tak potom, ako oznámila plán postupného ukončenia programu nákupu aktív.



ECB vo štvrtok informovala, že hlavné úrokové sadzby ponecháva na nezmenenej úrovni. Kľúčová úroková sadzba tak zostala na historickom minime 0 % a depozitná sadzba na úrovni -0,40 %.



Program nákupu aktív však banka plánuje postupne zmierňovať. Do konca septembra by mal zotrvať na súčasnej hodnote 30 miliárd eur mesačne, od októbra by sa však objem nákupu aktív mal znížiť na 15 miliárd eur mesačne a na tejto úrovni by mal program platiť do konca decembra, keď sa ukončí. Podmienkou ukončenia programu sú však budúce údaje o vývoji ekonomiky, najmä v oblasti inflácie. Úrokové sadzby by sa však zvyšovať nemali, na súčasnej úrovni ich chce banka držať minimálne do leta budúceho roka.



Na následnej tlačovej konferencii prezident ECB Mario Draghi uviedol, že banka tento rok, ako aj v rokoch 2019 a 2020, očakáva v eurozóne 1,7-% medziročný rast spotrebiteľských cien. Pre tento a budúci rok to znamená posun v prognóze smerom nahor, keďže v marcovom odhade ECB počítala s infláciou v rokoch 2018 a 2019 na úrovni 1,4 %. Dôvodom je najmä rast cien ropy.



Na druhej strane ECB zhoršila vyhliadky rastu ekonomiky eurozóny. Pod zhoršenie prognózy sa podpísali najmä obavy z rastúceho protekcionizmu vo svete. ECB najnovšie predpokladá, že tento rok vzrastie ekonomika eurozóny o 2,1 %. V marcovej prognóze banka počítala s rastom na úrovni 2,4 %.



Na budúci a ďalší rok prognózu ponechala nezmenenú. To znamená, že v roku 2019 naďalej počíta s rastom ekonomiky eurozóny o 1,9 % a v roku 2020 o 1,7 %.