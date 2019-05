ECB znepokojuje vysoký dlh zraniteľných krajín ako Taliansko

Talianska vláda počíta na budúci rok s rastom verejného dlhu na 132,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročnej odhadovanej úrovne 132,2 % HDP.

Rím 29. mája (TASR) - Ignorovaním pravidiel rozpočtovej disciplíny alebo vyhýbaním sa reformám riskujú štáty s vysokým dlhom, ako je Taliansko, novú krízu. Uviedla to v najnovšej správe o finančnej stabilite Európska centrálna banka (ECB).



"Slabá fiškálna disciplína, odkladanie fiškálnych a štrukturálnych reforiem či dokonca ústup od predchádzajúcich reforiem môžu viesť k opätovnému zvýšeniu tlaku na 'zraniteľné' krajiny," uviedla ECB.



Talianska vláda ustúpila od pôvodne plánovaných úsporných opatrení a, naopak, podpredseda vlády a líder pravicovo-populistickej strany Liga Severu Matteo Salvini, podporený úspešným výsledkom vo voľbách do Európskeho parlamentu, sľubuje Talianom výrazne daňové škrty. To aj za cenu zvýšenia rozpočtového deficitu a dlhu krajiny.



Talianska vláda počíta na budúci rok s rastom verejného dlhu na 132,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročnej odhadovanej úrovne 132,2 % HDP. Európska komisia však odhaduje, že tento rok by dlh mohol vzrásť na 133,7 % HDP a v roku 2020 až na 135,2 % HDP. Pravidlá Európskej únie (EÚ) pritom v prípade dlhu stanovujú strop 60 % HDP.



Očakáva sa, že Európska komisia v najbližšom čase odštartuje voči Taliansku disciplinárne konanie. To by v konečnom dôsledku mohlo viesť k pokute vo výške 3,5 miliardy eur.



Salvini však dal najavo, že nemieni ustúpiť. V pondelok (27. 5.) vyhlásil, že víťazstvo Ligy Severu vo voľbách do Európskeho parlamentu dáva strane mandát na presadenie daňových škrtov a zmien v rozpočtových pravidlách Európskej únie. "Prišiel čas, aby sme začali opätovne diskutovať o zastaraných pravidlách, ktoré poškodzujú Európu," povedal.



Na informácie o plánoch EK začať proti Taliansku disciplinárne konanie uviedol, že použije všetku svoju energiu, aby tomu zabránil. Navyše, navrhol zmeny v úlohe ECB, ktorá by mala najnovšie garantovať vládny dlh krajín eurozóny, čím by udržiavala výnosy dlhopisov na nízkej úrovni.



Ako však povedal člen Rady guvernérov ECB Olli Rehn, takýto krok je vylúčený. Ako povedal v rozhovore pre agentúru Reuters, nie je naklonený tejto myšlienke, pretože ide proti princípom moderného centrálneho bankovníctva, ktoré nepovoľuje monetárne financovanie.