EIB podporí v SR investície do energetickej siete sumou 77 mil. eur

Bratislava 22. októbra (TASR) - Európska investičná banka (EIB) podporí na Slovensku dve investície do modernizácie energetickej infraštruktúry sumou 77 miliónov eur.



Prvý projekt sa týka modernizácie plynárenskej distribučnej siete spoločnosti SPP - distribúcia. EIB naň poskytne firme pôžičku vo výške 60 miliónov eur. "Veríme, že táto pôžička pomôže a podporí to, by bola distribučná sieť plynovodov v rámci Slovenska moderná a bezpečná pre občanov," opísal viceprezident EIB Vazil Hudák v pondelok po slávnostnom podpise týchto projektov v Bratislave.



Ďalšia pôžička 17 miliónov eur pôjde skupine GreenWay, ktorá buduje nabíjacie stanice pre elektrické autá a poskytuje s tým súvisiace služby na Slovensku. "Verím, že je to dobrý príspevok zo strany EIB pre podporu inovatívnosti v rámci slovenskej ekonomiky," doplnil Hudák. V obidvoch prípadoch ide o pritom podľa jeho slov o príspevok k lepšiemu životnému prostrediu.



Čo sa týka projektu spoločnosti SPP - distribúcia, zahŕňa najmä výmenu a obnovu starých kovových plynovodov a pozemnej infraštruktúry. "Peniaze, ktoré od EIB vo forme úveru dostávame, budú použité na modernizáciu našej plynárenskej sústavy na to, aby bola ešte spoľahlivejšia, modernejšia. Na to, aby sme znížili počet únikov, ktoré v sústave máme alebo môžu nastať," opísal predseda predstavenstva spoločnosti František Čupr. Doplnil, že firma SPP - distribúcia má na Slovensku plynovody v dĺžke takmer 34.000 kilometrov.



V prípade pôžičky pre skupinu GreenWay ide o prvú transakciu EIB v strednej a východnej Európe podporovanú nástrojom "InnovFin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov pre demonštračné projekty v energetike", s finančnou podporou Európskej únie v rámci finančných nástrojov programu Horizont 2020.



Podľa spoluzakladateľa a konateľa firmy GreenWay Petra Badika pôjde o investičný program vo výške 34 miliónov eur, z čoho bude 17 miliónov eur pokrytých pôžičkou od EIB. "Chystáme sa ich preinvestovať v tomto regióne, vo východnej Európe, na Slovensku, v Poľsku a v ostatných krajinách," opísal Badik.



Financie by mali smerovať predovšetkým do rozšírenia siete nabíjacích staníc pre elektrické autá. V rámci tohto konkrétneho plánu by ich malo pribudnúť viac ako 800.