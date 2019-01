V. Hudák: EIB v roku 2018 v SR poskytla pôžičky v sume 616 mil. eur

Európska investičná banka je banka EÚ. Poskytuje dlhodobé pôžičky a je jedinou bankou, ktorú vlastnia členské štáty EÚ.

Bratislava 31. januára (TASR) - Európska investičná banka (EIB) v roku 2018 poskytla v SR pôžičky v sume 616 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast o takmer 100 %. Za posledných päť rokov (2014 až 2018) banka poskytla na financovanie projektov na Slovensku finančné prostriedky vo výške asi 3,7 miliardy eur. Informoval o tom na brífingu v Bratislave viceprezident EIB Vazil Hudák. Skupina EIB (EIB a dcérsky Európsky investičný fond) poskytla na Slovensku 631 miliónov eur vo forme pôžičiek, záruk a vlastného imania.



"Rok 2018 bol úspešným rokom pre operácie EIB na Slovensku. Skupina EIB v medziročnom porovnaní takmer zdvojnásobila svoj objem podpísaných pôžičiek v krajine na 631 miliónov eur. Financovali sme projekty približne 1700 menších podnikov a podporili sme asi 239.000 pracovných miest. Okrem úverových operácií sme poskytli poradenské služby v rôznych formách, napríklad na technickú a finančnú prípravu projektov v celkovej sume 7 miliárd eur hodnoty dokončených projektov," priblížil Hudák.



Investície na Slovensku podľa neho vlani smerovali najmä do podpory dopravnej infraštruktúry, kde EIB v spolupráci s ministerstvom dopravy a ministerstvom financií vyčlenili 320 miliónov eur na kľúčové dopravné projekty SR, ďalej na dofinancovanie firiem prevažne z oblasti energetiky. "Som veľmi rád, že sme financovali niektoré inovatívne podniky, ako napríklad firmu Greenway, ktorá pôsobí v oblasti elektromobility, a to čiastkou 17 miliónov eur, ale aj spoločnosť SPP Distribúcia úverom 60 miliónov eur a Slovenské elektrárne úverom 60 miliónov eur. Boli sme taktiež aktívni v oblasti financovania malých a stredných podnikov," doplnil.



EIB by si podľa Hudáka v roku 2019 chcela v SR udržať mieru financovania na úrovni 500 až 600 miliónov eur. "Chceme sa zamerať predovšetkým na oblasti infraštruktúry a na investície do zdravotníctva a energetiky," dodal viceprezident EIB.



Európska investičná banka je banka EÚ. Poskytuje dlhodobé pôžičky a je jedinou bankou, ktorú vlastnia členské štáty EÚ. EIB pri realizácii politiky úzko spolupracuje s ostatnými inštitúciami EÚ. Viac ako 90 % činnosti EIB sa zameriava na Európu, podporuje však aj externé politiky a politiky rozvoja EÚ.