EK: Dvojaká kvalita potravín nerozdeľuje EÚ na východ a západ

Brusel 24. júna (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v pondelok výsledky testovacej kampane potravinárskych výrobkov, z ktorých vyplýva, že takmer tretina výrobkov na európskom trhu je identicky alebo podobne označená, avšak má iné zloženie. Štúdia, ktorú malo na starosti Spoločné výskumné centrum (JRC) patriace pod EK, analyzovala takmer 1400 potravinárskych výrobkov v 19 krajinách EÚ vrátane Slovenska.



Podľa výsledkov sa 9 % porovnávaných výrobkov líšilo v zložení, hoci predná časť ich balenia bola identická. Ďalších 22 % výrobkov malo podobné balenie, ale iné zloženie. Štúdia nepreukázala konzistentný geografický vzor, čiže výskyt potravín dvojakej kvality iba v niektorých krajinách alebo oblastiach EÚ.



Na základe novej metodiky budú teraz príslušné vnútroštátne orgány schopné vykonať analýzy jednotlivých prípadov, ktoré sú potrebné na určenie klamlivých praktík zakázaných podľa spotrebiteľského práva EÚ.



Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová zdôraznila, že na európskom jednotnom trhu nebudú žiadne dvojaké normy. "S novými pravidlami, ktoré trestajú dvojakú kvalitu a posilňujú právomoci spotrebiteľských orgánov, máme k dispozícii nástroje, ktoré nám pomôžu skoncovať s týmito praktikami. Európski spotrebitelia budú môcť s plnou dôverou nakupovať, s vedomím, že si kúpia to, čo aj uvidia," opísala v správe pre médiá.



Podľa eurokomisára Tibora Navracsicsa, ktorý je zodpovedný aj za Spoločné výskumné centrum, niektorí Európania majú pocit, že značkové potravinárske výrobky, ktoré kupujú, sú odlišné a možno horšie v porovnaní s tými, ktoré sú k dispozícii inde. Priznal, že výsledky testovacej kampane sú zmiešané. Nezistili sa žiadne dôkazy o rozdelení podľa kvality značkových potravín medzi východom a západom EÚ, avšak až tretina testovaných výrobkov vykázala iné zloženie, pričom ich označenie bolo identické alebo podobné.



Testovanie v období november a december 2018 hodnotilo 1380 vzoriek 128 rôznych potravinárskych výrobkov z 19 členských štátov. Vo väčšine prípadov sa zloženie zhodovalo so spôsobom, akým boli produkty prezentované: 23 % výrobkov malo identické balenie a identické zloženie a 27 % výrobkov upozornilo na odlišné zloženie v rôznych krajinách EÚ s iným označením obalu.



Zároveň sa však podarilo zistiť, že 9 % výrobkov, ktoré boli prezentované ako rovnaké na celom trhu EÚ malo iné zloženie, ako naznačovalo ich balenie. Ďalších 22 % výrobkov prezentovaných takmer rovnakým balením malo v skutočnosti iné zloženie.



Štúdia tiež ukázala, že neexistuje nejaký trvalý geografický vzor pri používaní rovnakého alebo podobného obalu pre výrobky s rôznym zložení. Komisia zároveň upozornila, že rozdiel v zložení potravín zistený v testovaných produktoch nemusí nevyhnutne znamenať aj rozdiel v kvalite produktu.



Testovacia kampaň bola reakciou exekutívy EÚ na obavy viacerých členských krajín a ich obyvateľov spojené s otázkou potravín dvojakej kvality. Testované výrobky boli vybrané podľa návrhu členských štátov na základe sťažností zo strany združení na ochranu spotrebiteľov alebo zodpovedných orgánov.



Testovanie bolo založené na harmonizovanej metodike vypracovanej v spolupráci s členskými štátmi. Táto metodika umožňuje porovnateľné vzorkovanie, testovanie a interpretáciu údajov v rámci EÚ.



EK v pondelok spustila tiež novú výzvu na predkladanie návrhov na posilnenie kapacít spotrebiteľských organizácií na testovanie výrobkov a identifikáciu potenciálne zavádzajúcich postupov. Na podporu výzvy vyčlenila sumu 1,26 milióna eur. Prihlášky treba zaslať do 6. novembra.



