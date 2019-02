EK: Grécko musí pokročiť v reformách, aby získalo dohodnuté financie

Grécko minulý rok v júni uzatvorilo s veriteľmi z eurozóny dohodu o zmiernení dlhu, v rámci ktorej sa zaviazalo, že aj po augustovom vystúpení zo záchranného programu bude pokračovať v reformách.

Brusel 27. februára (TASR) - Grécko neurobilo taký pokrok v reformách, na akom sa dohodlo minulý rok, aby malo nárok na dohodnutých 750 miliónov eur zo strany eurozóny. Stále však má ešte priestor na dokončenie potrebných zmien, než ministri financií eurozóny budú o pokroku Grécka diskutovať. Schôdzka je naplánovaná na 11. marca. Uviedla to v stredu Európska komisia.



Grécko minulý rok v júni uzatvorilo s veriteľmi z eurozóny dohodu o zmiernení dlhu, v rámci ktorej sa zaviazalo, že aj po augustovom vystúpení zo záchranného programu bude pokračovať v dohodnutých reformách. Ako informovala agentúra Reuters, výmenou za to má každých šesť mesiacov získať od eurozóny 750 miliónov eur. Pokrok v reformách monitoruje Európska komisia.



"Čo sa týka Grécka, najnovšia správa poukazuje na výrazný pokrok, ale zároveň aj na niektoré oblasti, kde je potrebné urobiť omnoho viac," povedal komisár EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici. Zároveň vyzval Atény, aby požadované kroky dokončili do termínu nasledujúceho zasadnutia Euroskupiny.