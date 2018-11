EK predpovedá Taliansku slabší rast a vyšší deficit, ako očakáva

Komisia v najnovšej prognóze odhaduje, že rozpočtový deficit Talianska sa v roku 2019 vyšplhá na 2,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v nasledujúcom roku 2020 stúpne na 3,1 % HDP.

Brusel 8. novembra (TASR) - Európska komisia vo štvrtok vydala čerstvé varovanie Taliansku. V najnovšej jesennej prognóze totiž predpovedá, že jeho rozpočtový deficit v roku 2019 bude vyšší a hospodársky rast slabší, ako očakáva vláda v Ríme.



Konkrétne, Komisia v najnovšej prognóze odhaduje, že rozpočtový deficit Talianska sa v roku 2019 vyšplhá na 2,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v nasledujúcom roku 2020 stúpne na 3,1 % HDP.



To je vysoko nad schodkom na úrovni 2,4 %, ktorý predpokladá talianska vláda v návrhu rozpočtov na roky 2019 až 2020.



Európska komisia tento návrh rozpočtu odmietla a Rím jej musí predložiť revidovaný plán do 13. novembra. V opačnom prípade by mohol čeliť sankciám pre porušenie rozpočtových pravidiel Európskej únie (EÚ), podľa ktorých nesmie deficit prekročiť hranicu 3 % HDP.



Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis v tlačovej správe vo štvrtok Taliansko menovite nespomenul, ale varoval, že "neistota a riziká, ako vnútorné, tak aj externé, sú na vzostupe". A jednou z reakcií na tieto riziká by malo byť ďalšie posilnenie eurozóny, dodal.



"Na národnej úrovni existuje ešte silnejší dôvod na budovanie fiškálnych nárazníkov a zníženie dlhu," vyhlásil.



Komisia zároveň uviedla, že tempo rastu HDP Talianska bude nižšie, ako očakáva vláda. Podľa EK v tomto roku by sa mal výkon talianskej ekonomiky zvýšiť o 1,1 %, v budúcom roku o 1,2 % a v roku 2020 o 1,3 %. Vláda v Ríme ale počíta s rastom HDP v roku 2019 o 1,5 % a v roku 2020 o 1,6 %.