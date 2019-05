Európska komisia: Rast slovenskej ekonomiky sa spomalí na 3,8 %

Motorom expanzie bude súkromná spotreba podporená solídnym reálnym rastom miezd a zvýšením zamestnanosti.

Motorom expanzie bude súkromná spotreba podporená solídnym reálnym rastom miezd a zvýšením zamestnanosti. Investície sa podľa EK výrazne spomalenia, ale obchodná aktivita by sa mala posilniť a zvýšiť hrubý domáci produkt (HDP). Infláciu podporí rýchly rast miezd a robustný domáci dopyt. Deficit verejných financií by mal mierne klesnúť.



Slovenský HDP vlani stúpol o 4,1 %, pričom jeho motorom bol výhradne domáci dopyt. Reálny rast HDP sa podľa jarnej prognózy EK v roku 2019 spomalí na 3,8 % a v roku 2020 na 3,4 %.



EK očakáva, že vďaka ďalšiemu zlepšeniu na trhu práce zostane súkromná spotreba kľúčovým motorom expanzie rovnako ako v rokoch 2017 a 2018. Slabší dopyt zo strany kľúčových obchodných partnerov z Európskej únie (EÚ) viac než vykompenzuje zvýšenie exportných kapacít a objednávky automobilového sektora. Rast investícií by sa mal normalizovať na nižších úrovniach po dočasnom zrýchlení v roku 2018. Pokračujúci nedostatok pracovnej sily podporuje rast miezd a predstavuje riziko ohrozujúce ďalšiu expanziu v niektorých sektoroch, uviedla EK.



Slovenská ekonomika je vysoko otvorená, a preto pocíti dôsledky spomalenia zahraničného dopytu v 1. polroku 2019. V druhej polovici roka by sa však vývoz mal oživiť a v tomto roku celkovo stúpnuť o 6,1 % a v roku 2020 o 5,5 % po náraste o 4,8 % vlani. Dôvodom sú čerstvé investície vo výrobnom sektore.



EK očakáva, že miera nezamestnanosti bude pokračovať v poklese. Tento rok by sa mala znížiť na 5,9 % a na budúci rok na 5,6 %. Vlani dosiahla 6,1 %.



Tempo rastu spotrebiteľských cien sa podľa EK tento rok mierne spomalí. Harmonizovaná inflácia by mala klesnúť na 2,4 % z 2,5 % vlani. V roku 2020 sa spomalí na 2,3 %.



Schodok verejných financií vlani klesol o 0,1 percentuálneho bodu na 0,7 % HDP. Tento rok by sa mal znížiť na 0,5 % HDP. Na budúci rok potom vzrastie na 0,6 %.



Verejný dlh bude pokračovať v poklese. V roku 2019 sa očakáva jeho zníženie na 47,3 % HDP zo 48,9 % HDP vlani. V roku 2020 by mal padnúť na 46 % HDP.