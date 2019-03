EK víta predbežnú dohodu ohľadom pravidiel o mobilite spoločností

Navrhnuté pravidlá zvýšia konkurencieschopnosť spoločností a zjednodušia ich rast v celej EÚ.

Brusel/Štrasburg 14. marca (TASR) - Európska komisia (EK) privítala predbežnú dohodu, ktorú vo štvrtok v Štrasburgu dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a členských štátov EÚ ohľadom nových pravidiel o mobilite spoločností, ktoré uľahčia zlučovanie, splynutie, rozdeľovanie alebo sťahovanie firiem v rámci jednotného trhu EÚ.



Navrhnuté pravidlá zvýšia konkurencieschopnosť spoločností a zjednodušia ich rast v celej EÚ. Pravidlá zároveň zahŕňajú aj silné záruky pre zamestnancov, menšinových akcionárov a veriteľov a zaručujú, že sa cezhraničné operácie nebudú môcť využívať na podvodné účely či inak zneužívať.



Prvý podpredseda EK Frans Timmermans a eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v spoločnom stanovisku uviedli, že jednotný trh EÚ ponúka spoločnostiam mnoho príležitostí na mobilitu a rast, čo však firmy doteraz v praxi nedokázali naplno využiť.



"Nové pravidlá o cezhraničnej mobilite zabezpečia jasné postupy pre spoločnosti, čo im umožní znížiť náklady a ušetriť čas. Podnikatelia si budú môcť vybrať, kde budú podnikať a ako rozšíria alebo reorganizujú svoje podnikanie. Novými pravidlami sa zavedú aj silné záruky ochrany práv zamestnancov a po prvý raz aj záruky proti využívaniu operácií na podvodné účely či inému zneužívaniu," uviedli Timmermans a Jourová v správe pre médiá.



Komplexný súbor európskych pravidiel má uľahčiť firmám sťahovanie z jedného členského štátu do druhého alebo rozdelenie do viacerých subjektov na cezhraničnom základe. Nové pravidlá vnútroštátnym orgánom umožnia, aby zastavili cezhraničnú operáciu v prípade, že ide o podvod alebo zneužitie, ktoré sleduje vyhýbanie sa právnym predpisom členských štátov alebo EÚ. Rovnako môžu vnútroštátne orgány postupovať aj pri inej trestnej činnosti pri cezhraničných operáciách spoločností.



Zamestnanci, najmä pokiaľ ide o ich práva na informácie, porady a účasť na spolurozhodovaní, ako aj menšinoví akcionári a veritelia získajú silné záruky na ochranu svojich práv počas cezhraničných operácií. V porovnaní so súčasnou situáciou s rozdrobenými pravidlami naprieč krajinami EÚ a nedostatkom právnej istoty sa podstatne zlepší ochrana uvedených zainteresovaných strán.



Predbežnú dohodu musia ešte oficiálne schváliť poslanci v pléne Európskeho parlamentu a ministri členských krajín (Rada EÚ).



Spravodajca TASR Jaromír Novak