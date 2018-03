EK vyzvala zástupcov priemyslu, aby sa vyjadrili k clám na výrobky

To je prvý krok smerom k odvetným opatreniam Bruselu za plánované zavedenie cien na dovoz ocele a hliníka do USA.

Brusel 16. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok vyzvala predstaviteľov priemyslu, aby jej predložili svoj názor na zoznam amerických výrobkov, ktoré budú podliehať dovozným clám. To je prvý krok smerom k odvetným opatreniam Bruselu za plánované zavedenie cien na dovoz ocele a hliníka do USA.



Európska únia (EÚ) chce, aby aj jej USA udelili výnimku na clá. Prezident USA Donald Trump totiž minulý týždeň schválil uvalenie ciel na dovoz ocele vo výške 25 % a 10 % na import hliníka.



Americký minister obchodu Wilbur Ross a komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová sa stretnú budúci týždeň, aby diskutovali o tejto otázke.



Komisia, ktorá koordinuje obchodnú politiku 28 členov EÚ, uviedla, že ak Únia nedostane výnimku, mala by stanoviť clo vo výške 25 % na celú škálu amerických výrobkov. Hodnota ich ročného dovozu do EÚ je približne 2,8 miliardy eur.



Európsky zoznam produktov, ktoré môžu podliehať clám, má 10 strán a je na ňom široká paleta tovarov, od ryže cez pomarančový džús, kozmetiku, motocykle, motorové člny až po nerezové drezy. Je v ňom aj veľa kovových výrobkov pre stavebníctvo a priemysel.



EÚ tvrdí, že USA nemôžu používať národnú bezpečnosť ako ospravedlnenie cla za import oboch kovov a upozorňuje, že môže prijať protiopatrenia na "vyváženie". Nemenovaný zdroj z EÚ uviedol, že Európa má na tento krok "veľmi silný právny základ". A ak by Svetová obchodná organizácia (WTO) neskôr vyhlásila americké clá za nelegálne alebo po uplynutí troch rokov od ich zavedenia, EÚ je pripravená rozšíriť svoj zoznam o ďalšiu, druhú skupina výrobkov.



Obe skupiny produktov sú zamerané na vyrovnanie škôd, ktoré európskym výrobcom ocele a hliníka spôsobia americké clá. Hodnota európskeho exportu týchto kovov do USA je približne 6,4 miliardy eur.



Komisia požiadala "zainteresované strany", ktorých sa dotknú americké tarify a aj prípadné odvetvené opatrenia Únie, aby sa k nim vyjadrili do 26. marca. Po tomto dátume plánuje predstaviť formálny návrh. Členské štáty musia totiž schváliť kroky Bruselu.



EÚ oboznámi s možnými protiopatreniami WTO do 23. mája alebo do 60 dní od nadobudnutia platnosti amerických ciel. Únia by mala tieto opatrenia prijať v nasledujúcom mesiaci.



Trump nariadil Rossovi, aby s Bruselom diskutoval o "príšerných obchodných tarifách a bariérach EÚ" a pohrozil tiež, že zvýši clá na dovoz áut z bloku.



EÚ spochybňuje Trumpove clá a jeho dôraz na automobily. Upozornila, že pri dovoze osobných áut sú americké clá na úrovni 2,5 %, teda nižšie ak 10-% európske, ale pri iných produktoch, ako sú nákladné automobily, sú tarify v USA oveľa vyššie.