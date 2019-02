EK zablokovala fúziu vlakových divízií Alstomu a Siemensu

Francúzska vláda je ale presvedčená, že Brusel dostatočne neodhadol budúce riziko v podobe konkurencie CRRC.

Brusel 6. februára (TASR) - Európska komisia zablokovala plánovanú fúziu vlakových divízií francúzskeho koncernu Alstom a nemeckého Siemensu s tým, že firmám sa nepodarilo vyvrátiť "vážne" obavy EK z narušenia hospodárskej súťaže.



"Táto fúzia povedie k zvýšeniu cien signalizačných systémov potrebných pre bezpečnosť cestujúcich a cien budúcej generácie vysokorýchlostných vlakov," oznámila komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová. Zároveň dodala, že EK fúziu zablokovala, pretože spoločnosti neboli ochotné v dostatočnej miere riešiť vážne obavy Bruselu, čo sa týka vplyvu na hospodársku súťaž.



Alstom a Siemens poukazovali na to, že fúzia vlakových divízií im umožní adekvátne konkurovať zahraničným rivalom, najmä čínskemu kolosu CRRC. Podľa EK však čínske firmy "v súčasnosti v oblasti signalizačných systémov na trhu EÚ nepôsobia", a čo sa týka biznisu vysokorýchlostných vlakov, "je nepravdepodobné," že by v dohľadnej dobe Alstom a Siemens ohrozili. Siemens je výrobcom vysokorýchlostných vlakov ICE a Alstom vyrába vlaky známe ako TGV.



Francúzska vláda je ale presvedčená, že Brusel dostatočne neodhadol budúce riziko v podobe konkurencie CRRC. Ako ešte pred oficiálnym rozhodnutím EK uviedol francúzsky minister financií Bruno Le Maire, je to poľutovaniahodný krok a je presvedčený, že z ekonomického hľadiska EK robí chybu.



"Úlohou Európskej únie by mala byť ochrana európskych ekonomických záujmov a záujmov priemyselných odvetví v EÚ," povedal Le Maire. Dodal, že toto rozhodnutie v skutočnosti poslúži ekonomickým záujmom Číny a jej priemyselným sektorom.



Francúzsko opakovane poukazovalo na výhody fúzie a tvrdilo, že Európa potrebuje priemyselného "šampióna," ktorý bude dostatočne veľký, aby dokázal konkurovať čínskym aj americkým koncernom. V tejto súvislosti Le Maire povedal, že Paríž a Berlín do niekoľkých týždňov predložia návrh na zmeny v pravidlách EÚ o hospodárskej súťaži.