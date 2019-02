EK znižuje prognózu rastu talianskej ekonomiky v tomto roku na 0,2 %

Prognóza zohľadňuje aj potenciálne vplyvy opatrení na podporu ekonomiky, ktoré sú súčasťou rozpočtového plánu vlády.

Rím/Brusel 6. februára (TASR) - Európska komisia (EK) chce výrazne skresať prognózu rastu talianskej ekonomiky v tomto roku, uviedla talianska tlačová agentúra ANSA s odvolaním sa na bruselské zdroje. Predpoveď by sa mala v porovnaní s novembrovým výhľadom znížiť o celý 1 percentuálny bod na 0,2 % z 1,2 %.



Prognóza zohľadňuje aj potenciálne vplyvy opatrení na podporu ekonomiky, ktoré sú súčasťou rozpočtového plánu vlády. Kabinet zložený z pravicovej strany Liga a populistického Hnutia piatich hviezd počíta v roku 2019 so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 1 %.



V poslednom štvrťroku vlaňajška taliansky HDP medzikvartálne klesol o 0,2 % po znížení o 0,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. To znamená, že Taliansko sa dostalo do recesie, ktorá je definovaná ako dva po sebe idúce štvrťroky medzikvartálneho poklesu.



Podľa talianskeho štatistického úradu Istat domáca ekonomika za celý rok 2018 expandovala o 1 %.