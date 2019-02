EK zvažuje nové pravidlá na urýchlenie systému okamžitých platieb

Nový systém ECB na okamžité zúčtovania platieb (TIPS) má umožniť ľuďom aj spoločnostiam v Európe okamžite previesť peniaze z účtu na účet v priebehu niekoľkých sekúnd.

Brusel 26. februára (TASR) - Európska komisia zvažuje nové pravidlá na urýchlenie zavádzania systému okamžitých platieb, ktorý minulý rok spustila Európska centrálna banka (ECB) ako priamu výzvu pre kartové firmy a technologické giganty, ako napríklad PayPal, uviedol vysoký predstaviteľ bloku.



Nový systém ECB na okamžité zúčtovania platieb (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) má umožniť ľuďom aj spoločnostiam v Európe okamžite previesť peniaze z účtu na účet v priebehu niekoľkých sekúnd, bez ohľadu na otváracie hodiny miestnej banky. Všetky platby realizované prostredníctvom novej služby budú pripísané na účet ihneď po ich zadaní, a to cez víkendy a počas sviatkov. Tento systém je považovaný za priamu konkurenciu pre americké firmy ako PayPal, Google, Facebook a Amazon a čínske spoločnosti Alibaba a Tencent, ktoré v súčasnosti dominujú v tejto oblasti služieb na európskom trhu.



Ale vzhľadom na to, že sa európske banky doteraz len pomaly zapájali do systému, Komisia skúma možné opatrenia na uľahčenie jeho používania.



"Uvažujeme o tom, či bude potrebný silnejší tlak regulátorov na urýchlenie tohto procesu," povedal podpredseda Európskej komisie zodpovedný za finančné služby Valdis Dombrovskis na konferencii o finančných technológiách v Bruseli.



Podľa neho má systém ECB potenciál "narušiť existujúce platobné riešenia vrátane kariet, prinajmenšom pre platby denominované v eurách".



Americké spoločnosti Visa a Mastercard v súčasnosti ovládajú európsky trh s kartami. "Za niekoľko rokov chceme, aby Európa stanovila nové globálne štandardy pre platobné technológie," povedal Dombrovskis.