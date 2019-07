Ekonomická nálada aj indikátor podnikateľskej klímy v eurozóne klesli

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi minulý týždeň sľúbil ďalšie uvoľnenie menovej politiky pre zhoršujúci sa výhľad na rast hospodárstva.

Brusel 30. júla (TASR) - Ekonomická nálada v eurozóne sa v júli podľa očakávania zhoršila. Prispeli k tomu menej optimistické očakávania priemyslu, služieb, maloobchodu, stavebníctva aj inflácie, a to vo firmách aj medzi spotrebiteľmi. Ukázal to najnovší prieskum Európskej komisie (EK).



Celkový index ekonomického sentimentu (ESI) v 19 krajinách, ktoré zaviedli euro, sa v júli znížil na 102,7 bodu zo 103,3 bodu v júni a 105,2 bodu v máji. Tento klesajúci trend len podčiarkuje predpokladané spomalenie ekonomiky.



Analytici odhadovali, že júlový index klesne na 102,6 bodu.



Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi minulý týždeň sľúbil ďalšie uvoľnenie menovej politiky pre zhoršujúci sa výhľad na rast hospodárstva. A naznačil dokonca aj prehodnotenie inflačného cieľa ECB.



Analytici preto špekulujú, že zníženie úrokovej sadzby ECB v septembri sa tak javí ako isté. A aj obnovenie nákupu štátnych dlhopisov eurozóny je tiež pravdepodobné.



Pokles indexu ESI v júli spôsobil najmä nižší optimizmus v priemysle, ktorého čiastkový index sentimentu sa znížil na -7,4 z -5,6 bodu v júni. Aj nálada v sektore služieb sa zhoršila na 10,6 z 11 bodov, v maloobchode klesla na -0,7 z 0,1 bodu a v stavebníctve na 5 zo 7,6 bodu.



Len nálada medzi spotrebiteľmi sa v júli zlepšila na -6,6 z -7,2 bodu.



Komisia v separátnej správe informovala, že jej indikátor podnikateľskej klímy, ktorý poukazuje na fázu hospodárskeho cyklu, sa v júli znížil na -0,12 bodu z 0,17 v júni. To je jeho najnižšia hodnota od septembra 2013 a oveľa nižšia ako 0,08 bodu, ktoré predpovedali ekonómovia.



EK tiež uviedla, že inflačné očakávania medzi spotrebiteľmi v eurozóne v nasledujúcich 12 mesiacoch sa v júli znížili na 20,6 z 21,9 bodu v júni a 23,2 bodu v máji. A očakávania týkajúce sa predajnej ceny vo výrobnom sektore klesli na 1,7 bodu v júli z 3,2 bodu v júni a 5,3 bodu v máji.