Ekonomické fórum v Davose sa bude venovať klíme, obchodu aj brexitu

Davos 18. januára (TASR) - Najmocnejší politici a podnikatelia sa pripravujú na Svetové ekonomické fórum (WEF), ktoré sa začne 22. januára vo švajčiarskom Davose. Svetová elita sa netají vážnymi obavami z blízkej budúcnosti.



Prvému medzinárodnému zhromaždeniu v roku 2019 by mali dominovať klimatické problémy, domnieva sa výkonná riaditeľka Greenpeace International Jennifer Morganová. "Namiesto toho budú klimatické zmeny len jednou z mnohých tém, keďže elita v Davose stále predstiera, že máme čas na vyriešenie klimatickej krízy," povedala.



Zmene klímy je pritom tento rok v Davose vyhradená veľká časť programu. Diskusie, na ktorých sa zúčastnia predstavitelia približne 1700 firiem, sa sústredia na to, ako sa im podnikateľský svet snaží prispôsobiť.



Podľa Klausa Schwaba, 80-ročného zakladateľa a výkonného predsedu WEF, sa elitné zhromaždenie musí zamyslieť aj nad tými, ktorým globalizácia uštedrila tvrdý úder a nájsť spôsob, ako im pomôcť. Domnieva sa totiž, že práve problémy spôsobené globalizáciou sú za vlnou populizmu a podpory protisystémových síl, ktoré viedli k rozhodnutiu o brexite v britskom referende v roku 2016.



Británia má vystúpiť z Európskej únie 29. marca a v Davose sa bude debatovať aj o jej možnom odchode bez dohody po tom, ako parlament v Londýne odmietol návrh tzv. rozvodu, ktorý mu predložila premiérka Theresa Mayová.



Mayová je tak po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi ďalším z lídrov, ktorí do Davosu neprídu, keďže musia "hasiť" problémy doma. Americký prezident odvolal svoju cestu na WEF pre čiastočnú uzávierku (shutdown) federálnych úradov.



"Brexit, obchodné vojny a populizmus v tomto roku zrejme ovládnu diskusiu (v Davose), keďže politiku zvyčajne riadi ekonomika," povedal agentúre AFP vysokopostavený diplomat, ktorý nechcel byť menovaný.



Pred začiatkom stretnutia zverejnilo WEF svoj každoročný prieskum o globálnych rizikách, do ktorého sa zapojilo 1000 účastníkov stretnutia - od podnikateľov, cez politikov, predstaviteľov občianskej spoločnosti až po akademikov. Prieskum odhaľuje najnaliehavejšie problémy a hrozby, ktorým čelí globálne hospodárstvo v nasledujúcich rokoch a desaťročiach.



Aj tento rok sa už tretíkrát po sebe medzi najväčšie hrozby "prebojovali" katastrofické počasie a záplavy spôsobené klimatickými zmenami. V správe sa tiež spomínajú riziká, ktoré predstavuje rýchly technologický pokrok v oblasti umelej inteligencie a kvantovej kryptografie, spolu s rastúcim problémom digitálnej izolácie jednotlivcov.



Ale koordinované zlyhania politikov v boji so zmenami klímy a oslabenie ochrany životného prostredia dominujú správe WEF. Ukázalo sa, že ani bitie na poplach v súvislosti s extrémnym počasím nepomohlo. Neúspech pri zmierňovaní následkov zvyšovania teploty pritom ohrozuje budúcnosť mnohých nízko položených miest v Ázii, Európe a Severnej Amerike. Správa WEF upozorňuje aj na zrýchľovanie straty biodiverzity na planéte a jej dôsledky.



Kybernetické útoky, masívne krádeže dát a podvody sa dostali medzi päť najväčších hrozieb v dôsledku prenikania digitálnych technológií do každého aspektu života. Veľké obavy vyvolávajú aj zhoršujúce sa ekonomické vyhliadky, zvýšené geopolitické napätie a nedostatočne stabilné vedenie.



"Kráča svet ako námesačný do krízy? Globálne riziká sa zintenzívňujú, ale zdá sa, že kolektívna vôľa riešiť ich chýba. Namiesto toho sa rozdiely prehlbujú," píše sa v správe.



Zhoršenie hospodárskych a politických vzťahov medzi niektorými najväčšími svetovými ekonomikami je hlavným problémom podľa účastníkov Davosu. Takmer 90 % respondentov očakáva "ďalšiu eróziu" globálnych obchodných pravidiel a dohôd, ktoré tak budú naďalej brzdiť hospodársky rast.