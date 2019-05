Ekonomika Brazílie zaznamenala prvý pokles za vyše dva roky

Produkcia v priemyselnom sektore klesla o 0,7 % a v agrosektore o 0,5 %. Produkcia v oblasti služieb síce vzrástla, ale iba o 0,2 %. Výrazne klesol aj vývoz.

Brazília 30. mája (TASR) - Ekonomika Brazílie zaznamenala v 1. kvartáli medzištvrťročný pokles, prvý za vyše dva roky. Uviedol to vo štvrtok v predbežnom odhade brazílsky štatistický úrad IBGE. Najväčšia ekonomika v Latinskej Amerike sa tak opäť priblížila k recesii, v ktorej bola za posledných 20 rokov už päťkrát.



Hrubý domáci produkt (HDP) Brazílie klesol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,2 %. Už 4. kvartál minulého roka bol slabý. Vtedy síce ekonomika ešte vzrástla, ale len o 0,1 %. Pokles za prvé tri mesiace tohto roka bol prvým od posledného štvrťroka 2016, keď brazílska ekonomika klesla o 0,6 %.



Produkcia v priemyselnom sektore klesla o 0,7 % a v agrosektore o 0,5 %. Produkcia v oblasti služieb síce vzrástla, ale iba o 0,2 %. Výrazne klesol aj vývoz, pokles dosiahol 1,9 %, zatiaľ čo dovoz sa o 0,5 % zvýšil.



V medziročnom porovnaní ekonomika Brazílie vzrástla v 1. štvrťroku o 0,5 %. Oproti vývoju v poslednom kvartáli minulého roka to znamená výrazné spomalenie rastu, keď v období od októbra do konca decembra vzrástla ekonomika medziročne o 1,1 %.



Medzikvartálny pokles brazílskeho hospodárstva zvýšil tlak na prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý v prezidentských voľbách koncom minulého roka zvíťazil najmä vďaka sľubom o krokoch na podporu hospodárstva. Sľuby zabrali najmä po tom, ako obyvatelia Brazílie mali ešte v živej pamäti rozsiahlu recesiu z rokov 2015 až 2016.



Ekonómovia sa však obávajú, že Brazília nakoniec skĺzne do technickej recesie. Ako povedala Isabela Guarinová, hlavná ekonómka zo spoločnosti XP Asset Management v Sao Paulo, ekonomike sa možno podarí dosiahnuť v 2. kvartáli mierny rast na úrovni 0,1 %, je tu však aj obrovské riziko, že zaznamená ďalší pokles. "To by znamenalo technickú recesiu," dodala.



Brazília bola v recesii za posledných 20 rokov už päťkrát. Naposledy v rokoch 2015 - 2016, pričom to bola jedna z najhorších recesií v histórii krajiny. Ako dodal Alberto Ramos z banky Goldman Sachs, aj zotavenie z poslednej recesie bolo zo všetkých zotavení najslabšie.