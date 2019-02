Ekonomika EÚ aj eurozóny v 4. kvartáli vzrástla o 0,2 %

V 3. štvrťroku 2018 vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny tiež o 0,2 %, ale v EÚ sa zvýšil o niečo viac, o 0,3 %.

Luxemburg 14. februára (TASR) - Výkon ekonomiky Európskej únie (EÚ) aj eurozóny sa v posledných troch mesiacoch minulého roka 2018 po úprave o sezónne vplyvy zvýšil zhodne o 0,2 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. Vyplýva to z rýchleho odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat.



V 3. štvrťroku 2018 vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny tiež o 0,2 %, ale v EÚ sa zvýšil o niečo viac, o 0,3 %.



V medziročnom porovnaní sa tempo rastu HDP eurozóny za tri mesiace do konca decembra 2018 spomalilo na 1,2 % z 1,6 % v 3. kvartáli a v prípade EÚ kleslo na 1,4 % z 1,8 %.



Za celý rok 2018 sa po očistení od sezónnych a kalendárnych vplyvov výkon ekonomiky v regióne, ktorý zaviedol euro, zvýšil o 1,8 % a v celej Únii o 1,9 %. To bolo ich najslabšie tempo rastu za štyri roky.



Na ilustráciu, v roku 2017 stúpol HDP eurozóny aj EÚ zhodne o 2,4 %.