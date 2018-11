Ekonomika eurozóny aj EÚ sa v nadchádzajúcich rokoch spomalí

Komisia revidovala smerom nadol svoj odhad rastu ekonomiky eurozóny v budúcom roku a predpovedala jej ďalšie spomalenie v roku 2020.

Brusel 8. novembra (TASR) - Tempo rastu hospodárstva eurozóny sa v nadchádzajúcich rokoch spomalí, pretože blok čelí rizikám, ktoré predstavuje ekonomická politika USA, nejasné podmienky brexitu a plán výdavkov vysoko zadlžených členov, ako je napríklad Taliansko. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia (EK) vo svojej najnovšej, jesennej prognóze.



Komisia revidovala smerom nadol svoj odhad rastu ekonomiky eurozóny v budúcom roku a predpovedala jej ďalšie spomalenie v roku 2020. A hoci sa táto revízia čakala, mohla by skomplikovať plány Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá chce zrušiť svoj program stimulov tento rok. Pozitívnejšou správou pre ECB je, že Komisia predpovedá vyššiu infláciu na úrovni 1,8 % v tomto aj nasledujúcom roku. Cieľom ECB je inflácia tesne pod hranicou 2 %.



Podľa najnovšej prognózy EK sa hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v tomto roku zvýši o 2,1 % po vlaňajšom náraste o 2,4 %. A toto spomalenie bude pokračovať aj v budúcom roku, keď Komisia predpovedá jeho rast na úrovni 1,9 %, čo je o niečo menej ako 2 % pri predchádzajúcom odhade.



A hoci sa očakáva, že všetky štáty eurozóny budú pokračovať v raste, v roku 2020 klesne tempo expanzie menového bloku ako celku na 1,7 %.



Najväčšia ekonomika euroregiónu, Nemecko, by mala tento rok vzrásť o 1,7 % po vlaňajšej expanzii o 2,2 %. Komisia tak revidovala smerom nadol predchádzajúci odhad tohoročného rastu na úrovni 1,9 %. A aj v budúcom roku predpovedá Nemecku zvýšenie HDP o 1,8 % namiesto o 1,9 % a v roku 2020 o 1,7 %.



A Komisia zrevidovala svoje dohady aj pre Francúzsko a Taliansko, druhé a tretie najväčšie hospodárstva eurozóny. Taliansko pritom zostáva najpomalšie rastúcim členom euroregiónu. V tomto roku 2018 mu Komisia predpovedá expanziu o 1,1 %, v budúcom roku o 1,2 % a v roku 2020 o 1,3 %.



K slabej úrovni hospodárskeho rastu Talianska čiastočne približuje len Británia, ktorá však nie je členom eurozóny a v marci 2019 opustí Európsku úniu (EÚ). Podľa Komisie britská ekonomika v tomto roku expanduje o 1,3 %, v nasledujúcom roku o 1,2 % a v roku 2020 si udrží 1,2 % rast.



Projekcie pre Britániu sú založené na "čisto technickom predpoklade" vzhľadom na neistý výsledok rokovaní o brexite, uviedla Komisia.



Predpovedá tiež, že výkon hospodárstva celej EÚ sa zvýši o 2,1 % v tomto roku, o 1,9 % v roku 2019 a o 1,8 % v roku 2020.



Brexit je jedným z rizík, ktoré ohrozujú eurozónu aj EÚ a mohol by viesť k zhoršeniu ich prognóz. Ďalšie hlavné zdroje neistôt predstavujú politika USA a Talianska, vyplýva to z analýzy Komisie.



Prehriatie americkej ekonomiky podporované "procyklickými fiškálnymi stimulmi" by mohlo viesť k rýchlejšiemu ako očakávanému rastu úrokových sadzieb. A to by prinieslo veľa negatívnych "efektov", ktoré by sa rozšírili aj mimo USA, uviedla Komisia, pričom varovala aj pred rizikom obchodného napätia spôsobeného politikou prezidenta Donalda Trumpa.



Druhým rizikom je Taliansko, ktorého euroskeptická vláda presadzuje zvyšovanie výdavkov napriek obrovskému dlhu, ktorý sa tak udrží zhruba na úrovni 130 % HDP do roku 2020 namiesto toho, aby výrazne klesla v súlade s fiškálnymi pravidlami EÚ.



"Pochybnosti o kvalite a udržateľnosti verejných financií vo vysoko zadlžených členských štátoch by mohli preniknúť do domácich bankových sektorov, zvýšiť obavy o finančnú stabilitu a ovplyvniť ekonomickú aktivitu," dodala Komisia.