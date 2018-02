Ekonomika Rakúska rástla vo 4. kvartáli stabilným tempom

Podľa rakúskeho Inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO) vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Rakúska vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 0,9 %.

Viedeň 28. februára (TASR) - Ekonomický rast Rakúska sa udržal vo 4. kvartáli na stabilnej úrovni. Ukázal to rýchly odhad rakúskeho Inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO).



Podľa WIFO vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Rakúska vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 0,9 %. To je rovnaké tempo rastu, aké zaznamenalo Rakúsko v 3. štvrťroku, za ktorý bol údaj revidovaný smerom nahor z pôvodne udávanej hodnoty 0,8 %.



Medziročne sa však podľa WIFO ekonomický rast spomalil. V poslednom kvartáli minulého roka dosiahol 2,9 %, zatiaľ čo v období od júla do konca septembra rast predstavoval 3,1 %.