Ekonomika Ruska zrýchlila v 2. kvartáli tempo rastu na 0,8 %

Moskva 20. júla (TASR) - Ekonomika Ruska výrazne zrýchlila minulý mesiac tempo rastu, čo sa odrazilo aj na vývoji za celý 2. štvrťrok. Uviedlo to tento týždeň ruské ministerstvo hospodárstva.



Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v júni medziročne o 0,7 % po 0,1-percentnom raste v máji. Májové tempo rastu revidovalo ministerstvo smerom nadol, keď v predbežnom odhade udávalo rast hospodárstva za daný mesiac na úrovni 0,2 %. K zrýchleniu prispel podľa ministerstva najmä rast priemyselnej produkcie.



Výrazné zrýchlenie rastu ekonomiky v mesiaci jún sa prejavilo aj v údaji za celý 2. kvartál. Ministerstvo uviedlo, že od apríla do konca júna vzrástla ruská ekonomika medziročne o 0,8 %, zatiaľ čo v 1. štvrťroku rast dosiahol 0,5 %.



Ruská centrálna banka očakáva, že za celý rok 2019 zaznamená ruské hospodárstvo rast v rozmedzí od 1 % do 1,5 %. V prípade potvrdenia odhadu to bude znamenať prudké spomalenie rastu, keď v minulom roku vzrástla ekonomika o 2,3 %.



Ratingová agentúra Fitch počíta s rastom maximálne na úrovni 1,2 %. Prognózu však zverejnila v polovici júna, keď vychádzala, podobne ako ruská centrálna banka, len z údajov za 1. kvartál.