Ekonomika USA spomalila rast na 2,1 %, prekonala však odhad trhov

Washington 26. júla (TASR) - Tempo rastu americkej ekonomiky sa v 2. kvartáli v porovnaní s vývojom v 1. štvrťroku výrazne spomalilo, výsledky však boli lepšie, než predpokladali trhy. Uviedlo to v piatok americké ministerstvo obchodu.



Ako informovalo, ekonomika USA vzrástla v 2. štvrťroku o 2,1 % po 3,1-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka. Aj napriek spomaleniu rastu sú výsledky lepšie, než sa čakalo. Ekonómovia totiž počítali so spomalením rastu až na 1,8 %.



Pod vyššie než očakávané tempo rastu sa podpísali najmä spotrebiteľské výdavky, ktoré vykompenzovali negatívny vplyv klesajúceho exportu. Spotrebiteľské výdavky sú pozorne sledované, keďže na ekonomike USA sa podieľajú viac než dvomi tretinami. V 2. kvartáli vzrástli o 4,3 % po 1,1-percentnom raste v 1. štvrťroku. Bol to najvýraznejší rast spotrebiteľských výdavkov od 4. štvrťroka 2017.



Naopak, firemné investície klesli. Zaznamenali tak prvý pokles od začiatku roka 2016. Prezident americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell začiatkom júla naznačil, že práve investície patria k slabým oblastiam ekonomiky USA.



Očakáva sa, že centrálna banka na budúci týždeň zníži úrokové sadzby, prvýkrát za poslednú dekádu. Podľa ekonómov by to nemal zmeniť ani vyšší rast ekonomiky USA, než sa pôvodne čakalo. Dôvodom sú zvyšujúce sa riziká pre vyhliadky americkej ekonomiky, najmä v dôsledku obchodných sporov USA s Čínou. Na druhej strane, lepšie než predpokladané výsledky ekonomiky znižujú šance, že Fed by mohol úrokové sadzby zredukovať až o 50 bázických bodov.