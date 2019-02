Ekonómovia bánk nevidia príčiny zhoršenia situácie na trhu práce

Podľa ekonómov práve hroziace americké sankčné clo na európske autá zhoršuje náladu v mnohých podnikoch. Bez ozveny nezostal ani pokles dopytu po autách v Ázii, predovšetkým v Číne.

Norimberg 24. februára (TASR) - Napriek nevýraznej konjunktúre sa počet nezamestnaných v Nemecku v súčasnosti mierne znížil. Ekonómovia nemeckých veľkobánk v prieskume nemeckej tlačovej agentúry DPA odhadli, že ich počet bol na začiatku roka 2,39 milióna. Ich počet sa znížil asi o 16.000 v porovnaní s januárom a o 156.000 ich bolo menej než vlani vo februári.



„Pracovný trh sa ďalej stabilizoval. Podniky naberali nových zamestnancov,“ povedal ekonóm DZ Bank Michael Holstein. Nemecké hospodárstvo odštartovalo do nového roku menej dynamicky. Platí to najmä o priemysle, ktorý ovplyvňujú neistoty na medzinárodnom poli. Ide predovšetkým o obchodné konflikty, ktoré vyvolávajú Spojené štáty a na koniec marca plánovaný odchod Veľkej Británie z Európskej únie.



Pokiaľ ide o výhľad na druhý polrok tohto roka, ekonómovia sa vyjadrili optimistickejšie. V ňom sa stratí najmenej jeden nepriaznivý faktor. Bude to brexit. Podmienky pre pozitívny hospodársky vývoj v Nemecku by sa mali podľa Holsteina zlepšiť.



„V druhom polroku by sa mal zvýšiť dopyt po pracovných silách“, uviedol ekonóm Commerzbanky Eckart Tuchtfeld.



Ústav pre trh práce a výskum povolaní (IAB) konštatoval, že v poslednom štvrťroku 2018 bolo v Nemecku neobsadených 1,5 milióna pracovných miest. Experti predpokladajú, že v nasledujúcich mesiacoch dôjde k rastu zamestnanosti, ale v menšom rozsahu než v roku 2018.



Oficiálne údaje o vývoji zamestnanosti v Nemecku uverejní Spolková agentúra práce v piatok 1. marca.