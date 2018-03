Elektrárne Nováky dodali vlani do siete 1247 GWh elektriny

Novácke bloky počas celého roka 2017 poskytovali sekundárnu reguláciu výkonu.

Bratislava 25. marca (TASR) - Elektrárne Nováky (ENO), ktoré musia vykupovať domáce hnedé uhlie a elektrinu vyrábať a dodávať v rámci tzv. všeobecného hospodárskeho záujmu, vyrobili vlani 1484 gigawatthodín (GWh) a do siete dodali 1247 GWh elektriny. Novácke bloky počas celého roka 2017 poskytovali sekundárnu reguláciu výkonu. Informovala o tom spoločnosť Slovenské elektrárne (SE).



Elektrárne Vojany (EVO), ktoré spaľujú čierne uhlie bez dotácií, vyrobili vlani bezmála 714 GWh a do siete dodali 607 GWh elektriny. Napriek rastúcej cene čierneho energetického uhlia bol jeden blok EVO, s výnimkou deväťdňovej odstávky, nasadený celoročne a slovenskej elektrizačnej sústave poskytoval podporné služby.



"Druhý blok EVO bol nasadzovaný operatívne na základe vývoja dopytu a ceny na trhu a nakoniec mal dôležitý podiel na tom, že Slovenské elektrárne vlani z uhlia a biomasy vyrobili 2198 GWh, teda medziročne viac o 6,8 % a dodali do siete 1854 GWh elektriny," spresnili elektrárne.



Slovenské elektrárne v roku 2017 vyrobili 19.444 GWh elektriny, čo v porovnaní s 18.981 GWh z roka 2016 predstavuje nárast o vyše 2,4 %. Z vyrobenej elektriny SE do siete dodali 17.547 GWh, teda medziročne viac o 1,8 %. Na vlani dodanej elektrine mala podľa SE z primárnych zdrojov najvyšší podiel energia získaná štiepením jadra, až 79,22 %. Ďalšími zdrojmi bez emisií oxidu uhličitého boli voda s 10,28 %, biomasa s 0,12-% podielom a slnko s podielom 0,01 %. Energia získaná spaľovaním uhlia mala v minulom roku na dodávke podiel 10,38 %.