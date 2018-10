Elektromobily a snaha o redukciu emisií ohrozujú zisky automobiliek

Tento týždeň sa predstavia v Paríži elektromobily DS3 Crossback spoločnosti PSA Group, Mercedes EQC a iné.

Paríž 1. októbra (TASR) - Elektrické vozidlá sa pripravujú na hromadný vstup do európskych showroomov. Po rokoch vývoja a miliardových investícií automobiliek a ich dodávateľov tak prichádza ďalšia, možno najťažšia fáza: predaj týchto tzv. čistých vozidiel so ziskom.



Tento týždeň sa predstavia v Paríži elektromobily DS3 Crossback spoločnosti PSA Group, Mercedes EQC a ďalšie. Spája ich jedno - zhoršia ziskovosť automobiliek, keďže sa im nedarí zostať v čiernych číslach. Pripustili to riaditelia oboch firiem.



A zvyšujú sa obavy, že ich vplyv na zisky automobiliek by mohol byť ešte horší, ako sa očakáva. Spotrebitelia totiž pre vyššie ceny elektromobilom stále "odolávajú". To núti výrobcov predávať ich s ešte väčšou stratou, aby splnili emisné ciele.



"Všetci si musia uvedomiť, že tzv. čistá mobilita je ako biopotravina - je drahšia," povedal Carlos Tavares, výkonný riaditeľ spoločnosti PSA Peugeot Citroën, ktorému patrí aj značka Opel.



Výrobca luxusných áut BMW koncom septembra varoval pred slabším ziskom a čiastočne to pripísal nákladom na elektrifikáciu a sprísnenie emisných noriem. Podľa Tavaresa to bolo len prvé z takýchto upozornení.



"Buď akceptujeme, že zaplatíme viac za čistú mobilitu, alebo ohrozíme európsky automobilový priemysel," dodal.



Európsky parlament má počas druhého dňa plenárnej schôdze, ktorá sa začala v pondelok, hlasovať o plánoch na zníženie automobilových emisií oxidu uhličitého (CO2) do roku 2030 až o 45 % z priemerných 95 gramov na kilometer v roku 2021. Mnohým automobilkám hrozí, že nedosiahnu tento cieľ a budú musieť zaplatiť pokuty rádovo v stovkách miliónov eur.



Po dekáde klesajúcich emisií CO2 vďaka novým vozidlám dochádza znova k ich zvýšeniu. Dôvodom je rastúca obľuba SUV modelov a prechod od dieselových na benzínové motory. Dieselové motory totiž produkujú viac oxidov dusíka a pevných častíc, ale menej CO2.



Riešením sú elektromobily, ale ich problémom sú vyššie ceny. Objavili sa viaceré náznaky, že ceny elektrických vozidiel môžu klesnúť skôr a rýchlejšie ako výrobné náklady. Automobilky sa totiž snažia dosiahnuť pokrok pri postupnom znižovaní emisií, ktoré sa zastavilo, aj za cenu strát. To môže dostať viaceré z nich do červených čísiel.



Nemecký koncern Volkswagen (VW) v tejto súvislosti povedal, že svoj prvý elektromobil ID hatchback, ktorý chce uviesť na trh na budúci rok, bude predávať za ceny blízke cene konvenčnej verzie jeho kompaktu Golf.



"VW sa chystá spustiť predaj elektrických vozidiel za rovnakú cenu ako benzínových modelov, a teda so stratou," povedal Laurent Petizon, výkonný riaditeľ konzultačnej firmy AlixPartners.



Volkswagen odmietol podrobne diskutovať o cenách. "Chceme, aby naše elektrické vozidlá boli skutočnou alternatívou k rozumne vybavenému Golfu," povedal hovorca.



Volkswagen a dcérska spoločnosť Daimleru - Mercedes Benz, ako aj ďalší výrobcovia áut, chcú tiež predávať viac elektromobilov v Číne a v USA. Viac ako 200 elektromobilov a hybridov by malo vstúpiť na trhy po celom svete v nasledujúcich troch rokoch.