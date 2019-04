Elektromobily sú vraj menej ekologické než dieslové autá

Pokiaľ sa zoberú do úvahy emisie oxidu uhličitého vyprodukované pri výrobe batérií a pri výrobe elektriny v Nemecku, elektromobily zaťažujú ovzdušie o 11 % až 28 % viac ako dieslové autá.

Mníchov 20. apríla (TASR) - Nemeckí vedci spochybnili ekologickosť elektromobilov. Podľa novej štúdie pomáhajú životnému prostrediu len na papieri a v skutočnosti sú škodlivejšie než autá s dieslovými motormi.



Správu zverejnenú v stredu vypracoval profesor fyziky na Kolínskej univerzite Christoph Buchal a jeho kolegovia z ekonomického inštitútu Ifo Hans-Dieter Karl a Hans-Werner Sinn.



Pokiaľ sa zoberú do úvahy emisie oxidu uhličitého vyprodukované pri výrobe batérií a pri výrobe elektriny v Nemecku, elektromobily zaťažujú ovzdušie o 11 % až 28 % viac ako dieslové autá.



Veľa energie sa totiž spotrebuje pri ťažbe a spracovaní lítia, kobaltu a mangánu používaných pri výrobe batérií do áut.



Pri výrobe batérie pre Tesla Model 3 sa vyprodukuje 11 až 15 ton CO2, uviedla štúdia. Pri životnosti batérie 10 rokov a 15 000 kilometroch prejazdených ročne to znamená 73 až 98 gramov CO2 na kilometer, tvrdia autori štúdie. Keď sa zoberú do úvahy emisie z výroby elektriny, Tesla v skutočnosti produkuje 156 až 181 gramov CO2 na kilometer, čo je podstatne viac než porovnateľné dieslové Mercedesy.



To, že Európska únia klasifikuje elektromobily ako autá s nulovými emisiami, je podľa autorov štúdie klamlivé. Podľa plánov EÚ by od roku 2030 mal platiť emisný limit 59 gramov CO2 na kilometer, čo zodpovedá spotrebe 2,2 litra diesla alebo 2,6 litra benzínu na 100 kilometrov a je podľa štúdie technicky nerealistické. Automobilky preto postupne presúvajú ťažisko svojej ponuky na elektrické autá.