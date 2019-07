Elektromobily sú nevyhnutné, no pretrvajú aj spaľovacie pohony

Najväčšou výzvou pre predajcov aj výrobcov je však nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Viedeň 28. júla (TASR) - Gregor Strassl, šéf najväčšieho rakúskeho súkromného predajcu vozidiel Denzel, považuje príchod elektromobilov za nevyhnutný, no uprednostňuje spoločné používanie spaľovacích motorov, elektrických a hybridných pohonov. Podľa neho v budúcnosti sa budú po cestách pohybovať autá so siedmimi rôznymi typmi pohonu.



Rozvoj elektromobility je nevyhnutný už len preto, že automobilky musia plniť tvrdé požiadavky na emisie CO2, inak im hrozia pokuty vo výške stoviek miliónov eur. Navyše ich čakajú veľké investície do autonómnych a zosieťovaných vozidiel.



Brzdou pre rozvoj je fakt, že Rakúsko prakticky vôbec nepodporuje súkromnú kúpu elektromobilov a typickým kupcom auta s elektrickým pohonom je firma. Navyše ani samotní spotrebitelia nevedia, pre ktorý druh pohonu sa majú rozhodnúť.



Strassl očakáva veľkú výzvu aj pre predajcov vozidiel, ktorých čaká konsolidácia trhu a najťažšiu situáciu budú mať stredne veľkí predajcovia. Marža z predaja áut je minimálna, preto musia zarábať v rámci celého hodnotového reťazca. Denzel v súčasnosti predáva 16 rôznych značiek a ročne predá 45.000 vozidiel.



Zmeny sa dotknú aj rakúskeho dodávateľského sektora, ktorý patrí medzi najdôležitejšie odvetvia, najmä vo výrobe motorov a prevodoviek. Elektrický motor má jednoduchšiu konštrukciu a nepotrebuje ani zložitú prevodovku. Podľa Strassla sa musia dodávatelia preorientovať na výrobu celých komponentov pre nové typy pohonu. Výzvou bude fakt, že na tento trh sa budú vo veľkom tlačiť čínske firmy.



Najväčšou výzvou pre predajcov aj výrobcov je však nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Denzel v súčasnosti zamestnáva 1400 ľudí a stále nevie obsadiť 45 voľných miest v rôznych oblastiach, hoci každý rok sa mu hlási až 9000 uchádzačov.



Strassl neočakáva, že auto stratí pre spotrebiteľa príťažlivosť. Podľa neho nejde o otázku veku, ale skôr rozdielne potreby mesta a vidieka. V mestách sa totiž čoraz viac presadzuje koncept zdieľania auta namiesto jeho vlastníctva. Rovnako nepredpokladá ani koniec dieselového pohonu, keďže v Rakúsku je evidovaných vyše päť miliónov áut s týmto typom pohonu.