Elektronické náramky miesto väzby by sa mali podľa Gála viac rozšíriť

Bratislava 28. apríla (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) pripomenul, že pobyt vo väzení je desaťnásobne nákladnejší ako monitorovanie osoby s elektronickým náramkom. Vie si preto predstaviť lepšie využívanie tejto praxe na Slovensku. Právomoc pri rozhodovaní o elektronickom monitoringu osôb majú podľa neho riaditelia jednotlivých väzníc. Tí musia podľa Gála posúdiť, kedy je 'klient' v pozícii, že môže ísť na náramok domov.



"Netreba zbytočne kriminalizovať spoločnosť. Kto si odsedel svoje, bol spravodlivo odsúdený, spáchanie skutku aj oľutoval, nech má možnosť za dobré správanie odísť. Síce pod nejakým drobnohľadom spoločnosti, náramkov, ale predsa len domov. Nemusíme mu už platiť pobyt vo väzení, čo je desaťkrát viac ako s náramkom. Môže sa vrátiť k svojej rodine, môže sa zamestnať. Osoh pre spoločnosť je oveľa vyšší. Samozrejme, keď nesplní podmienky, ktoré mu dáme, vráti sa do väzenia," priblížil Gál.



Zatiaľ sa podľa ministra neprejavila ochota obhajcov navrhovať, aby bola väzba nahradená náramkom. Pripomenul tiež, že problém nižšieho využívania elektronického monitoringu je aj v nedostatočnom posúdení tejto možnosti u prokurátorov či v rozhodnutí súdov. "Musíme presvedčiť ľudí aj obhajcov, prokurátorov, sudcov, aby to v prípadoch, keď je to vhodné, prisudzovali," doplnil. Gál v tejto súvislosti priblížil, že rezort naplánoval nákup služobných motorových vozidiel, aby probační a mediační úradníci "vedeli preskúmať podmienku jednotlivých klientov".



Rozšírenie podmienok a možnosti uložiť trest domáceho väzenia, ako aj ďalšie rozšírenie využitia elektronických náramkov je súčasťou novely Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú v polovici apríla odobrila vláda. V prípade schválenia novej legislatívy v pléne by mali byť zmeny účinné od 1. augusta tohto roka.