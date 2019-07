Elektroniku je potrebné chrániť najmä pred horúčavami

Notebooky, tablety aj smartfóny majú v sebe batériu, ktorá nie je určená na použitie pri vysokých teplotách.

Bratislava 4. júla (TASR) - V letných horúčavách si na dovolenku, napríklad na pláž, mnohí dovolenkári nosia so sebou mobilné telefóny, notebooky, tablety či fotoaparáty. Pritom však zabúdajú na to, že ich elektronika, a najčastejšie práve notebooky, je na okolitú vysokú teplotu pomerne citlivá. Pre TASR to uviedol produktový špecialista spoločnosti NAY Branislav Kadlub.



Notebooky, tablety aj smartfóny majú v sebe batériu, ktorá nie je určená na použitie pri vysokých teplotách. Zariadenia môžu vykazovať neštandardné správanie, batéria sa môže vysokými teplotami poškodiť a môže byť nepoužiteľná. "Práve preto neodporúčame, aby ľudia nechávali elektroniku na priamom slnku či v aute. V prípade, že dôjde k prehriatiu elektroniky, je vhodné nechať takéto zariadenia pred ďalším použitím ochladiť na bežnú teplotu. Pri použití týchto zariadení napríklad na pláži treba rátať s tým, že sa do zariadení môžu dostať voda, piesok a iné nečistoty, prípadne sa môžu zariadenia na priamom slnku prehriať a následne poškodiť," upozornil na to Kadlub.



K najčastejším poškodeniam notebookov patria rozbité LCD panely, prípadne iné "povrchové zranenia". V prípade mobilov a tabletov sú najcitlivejšie displej a obúchané rohy pri páde na zem. "Čo sa týka fotoaparátov, citlivá je najmä optika, ktorú poškodzuje rôzne znečistenie, piesok v objektíve a podobne," vysvetlil odborník.



Používateľom notebookov postačí, ak budú priebežne čistiť zašpinenú LCD obrazovku špeciálnymi vlhčenými utierkami na LCD panely. Pri notebookoch je dobré aj raz či dvakrát za rok povysávať otvory, v ktorých sa môže usádzať prach (väčšinou ide o vetranie). "V ponuke je široký výber ochranných puzdier a tašiek na všetky zariadenia, ktoré so sebou bežne nosíme (notebooky, fotoaparáty, tablety, smartfóny). Pri notebookoch odporúčame vybrať si takú brašnu alebo batoh, kde sa okrem samotného notebooku zmestia napríklad aj cestovná nabíjačka, myš, potrebné dokumenty, pero, prípadne aj osobné veci," dodal Kadlub. Pri fotoaparáte treba myslieť aj na možnosť uloženia fotopríslušenstva, prípadne pamäťových kariet. Na mobilné telefóny špecialisti odporúčajú ochranné sklo a zadný ochranný kryt.