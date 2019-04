Energetici spustili novú transformovňu v Zemianskych Kostoľanoch

Energetici investovali do novej rozvodne zhruba 5,2 milióna eur, pričom z plánovaného rozpočtu dokázali ušetriť približne 800.000 eur.

Zemianske Kostoľany 25. apríla (TASR) - Stredoslovenská distribučná (SSD) oficiálne spustila do plnohodnotnej prevádzky novú Transformovňu Nováky v katastri obce Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza. Jej úlohou bude transformovať veľmi vysoké napätie (110 kV) na vysoké (22 kV) a zásobovať elektrickou energiou okolitú oblasť charakteristickú veľkou koncentráciou priemyslu. Informoval o tom vo štvrtok TASR hovorca SSD Miroslav Gejdoš.



"Výstavba novej transformovne bola nevyhnutná pre zásobovanie oblasti, posilnenie spoľahlivosti a elimináciu výpadkov. Išlo o náročný projekt nielen zo stavebného hľadiska, ale aj z hľadiska plánovania a zosúladenia aktivít, pretože sa priamo dotýkala veľkých energetických subjektov ako Elektrárne Nováky, spoločnosti Fortischem či Hornonitrianskych baní Prievidza," vysvetlil Vladimír Svetlošák z odboru Kľúčové projekty v SSD.



Transformovňa Nováky stojí na ploche 60 árov. Sú do nej zaústené štyri vedenia veľmi vysokého napätia a má 11 vývodov vysokého napätia. "Najdôležitejším zariadením je transformátor, ktorý dokáže pokryť výkon 25 megawattov. Elektrickou energiou zásobuje zhruba tretinu Prievidzského okresu. V prípade krízovej situácie môže napájať aj neďaleké bane, elektráreň či chemickú fabriku, ktoré sú za normálnych okolností v tomto smere nezávislé. Prevádzka rozvodne je plne automatická, takže ju ovládajú dispečeri SSD z centrály v Žiline," priblížil ďalej Gejdoš.



Pozemok, na ktorom stojí nová transformovňa, slúžil v minulosti ako priemyselný areál. "Preto sme pred výstavbou potrebovali vytýčiť inžinierske siete. Zaujímavosťou je, že nám pri tom okrem profesionálnych postupov pomáhal aj prútikár s tradičnou virguľou a jeho nálezy boli presné," prezradil Svetlošák.



Ešte pred spustením do plnej prevádzky sa rozvodňa podľa neho zapojila to takzvaného štartu z tmy, teda testu, v ktorom sa simuloval úplný výpadok elektrickej energie – blackout a následne preveroval systém nábehu výroby elektriny a obnova jej distribúcie. "Všetko sa uskutočnilo bez väčších problémov," dodal.



SSD prevádzkuje na svojom distribučnom území spolu 62 transformovní na úrovni veľmi vysokého napätia a vysokého napätia.