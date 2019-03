Ceny ropy v piatok klesli zhruba o 3 %

K znepokojeniu prispelo aj vyjadrenie prezidenta Európskej centrálnej banky, ktorý uviedol, že európske hospodárstvo sa nachádza v období pokračujúceho oslabenia a pretrvávajúcej neistoty.

New York 8. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli približne o 3 %. Ropné trhy smerujú k druhému stratovému týždňu po tom, čo sklamanie z údajov o raste zamestnanosti v USA obnovilo obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky a s ním súvisiaceho slabšieho dopytu po rope.



K znepokojeniu prispelo aj vyjadrenie prezidenta Európskej centrálnej banky Maria Draghiho, ktorý uviedol, že európske hospodárstvo sa nachádza "v období pokračujúceho oslabenia a pretrvávajúcej neistoty".



Podľa agentúry Reuters ďalší úder znamenal medziročný 21-percentný prepad dolárového exportu z Číny vo februári. Išlo o najväčší pokles za posledné tri roky a február dopadol oveľa horšie, než predpokladali analytici. Náladu zhoršil aj rast zásob ropy v USA, ktoré sa od začiatku roka zvýšili o viac ako dva milióny barelov (1 barel = 159 litrov) na 12,1 milióna barelov.



Termínové zmluvy na severomorskú ropnú zmes Brent do 16.42 SEČ stratili 1,85 USD (1,65 eura), čiže 2,8 %, a prepadli sa na 64,45 USD za barel. Týždňová strata by mohla dosiahnuť približne 1 %. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 1,75 USD (3,1 %) na 54,91 USD za barel.