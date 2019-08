ČEZ musí v roku 2020 získať povolenie na prevádzkovanie Temelína

Podľa nového atómového zákona ďalšie povolenie bude na dobu neurčitú.

Praha 3. augusta (TASR) - Na budúci rok musí ČEZ získať povolenie na ďalšie prevádzkovanie oboch blokov jadrovej elektrárne Temelín. Generálny riaditeľ ČEZ Daniel Beneš uviedol, že Temelín by mal vyrábať elektrickú energie najmenej do roku 2061. Minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček po návšteve Temelína uviedol, že bezpečnostné opatrenia v jadrovej elektrárni sú na stopercentnej úrovni.



„Intenzívne sa zaoberáme prípravami dokumentov na predĺženie prevádzky blokov. Dokument by sme mali získať v druhej polovici nasledujúceho roka," povedal Beneš. Ide o procedúru, ktorej súčasťou sú tisícstránkové dokumenty. ČEZ ich musí predložiť do polovice apríla 2020 Štátnemu úradu pre jadrovú bezpečnosť. V októbri 2020 vyprší platnosť súčasného povolenia pre činnosť Temelína.



Podľa nového atómového zákona ďalšie povolenie bude na dobu neurčitú.



Minister Havlíček v piatok (2. 8.) povedal, že ČEZ zatiaľ plní úlohy v súlade s časovým harmonogramom. „Nič nie je ohrozené," povedal minister s tým, že jadrová energetika je vplyvnou súčasťou energetickej budúcnosti Česka. „Štát jasne povedal, že energetický mix bude založený na jadre, obnoviteľných zdrojoch, na plyne a dočerpávaní uhoľných zásob," povedal Havlíček v spravodajskej relácii ČT Udalosti, komentáre.