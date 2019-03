Portugalská energetická spoločnosť chce predať svoje elektrárne

Spoločnosť vlastní tradičné elektrárne v Portugalsku a Španielsku v hodnote zhruba 1,7 miliardy eur. V súčasnosti chce predať časť svojich prevádzok v Portugalsku.

Londýn/Lisabon 8. marca (TASR) - Energetická spoločnosť EDP - Energia de Portugal pripravuje predaj niektorých elektrární v Portugalsku, aby získala hotovosť na rozvoj oblasti obnoviteľných zdrojov. Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na nemenované interné zdroje, plán by mal byť predstavený na stretnutí s investormi v Londýne 12. marca.



EDP vlastní tradičné elektrárne v Portugalsku a Španielsku v hodnote zhruba 1,7 miliardy eur. V súčasnosti chce predať časť svojich prevádzok v Portugalsku, ktoré spolu tvoria 90 % výroby a distribúcie elektrickej energie v krajine.



Podľa Reuters vlani oslovila EDP čínska spoločnosť China Three Gorges (CTG) s akvizičnou ponukou v hodnote 9 miliárd eur. Rozhodnutie EDP prišlo po tom, čo akcionár Elliott spustil kampaň zameranú na odmietnutie ponuky CTG, ktorú EDP označil za príliš nízku. Ponuka CTG ešte vyžaduje schválenie protimonopolných úradov vo viacerých krajinách vrátane Brazílie, USA, Portugalska a EÚ.



Predaj je v súlade s požiadavkami spoločnosti Elliott, ktorá má medzičasom podiel 2,9 % a je jedným z desiatich najväčších akcionárov EDP. Spoločnosť žiada, aby sa EDP vyhýbal vplyvu CTG, ktorý je s 23 % najväčším akcionárom. Namiesto toho chce získať podporu pre alternatívny plán predaja aktív v Brazílii, Portugalsku a Španielsku, ktoré by mohli mať hodnotu 7,6 miliardy eur.



EDP súbežne s tým začal s predajom tepelnej elektrárne Pecem v brazílskom štáte Ceará. Elektráreň môže mať hodnotu zhruba 520 miliónov USD.